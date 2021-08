Kirchhaslach

Mehr als 400 Besucher feiern bei "Rock im Greuth" in Kirchhaslach

Bei Rock im Greuth in Kirchhaslach feierten rund 400 Besucherinnen und Besucher.

Plus Rocken für den guten Zweck: Unter diesem Motto hat am Wochenende ein kleines Festival mit fünf Bands in Kirchhaslach stattgefunden.

Von Claudia Bader

Sie haben lange abgewartet, es schließlich gewagt – und einen Erfolg gelandet: Mit der Organisation von "Rock im Greuth" im Kirchhaslacher Industriegebiet bescherten die Mitglieder der Band MaßVoll aus Niederrieden mehr als 400 Besucherinnen und Besuchern ein mitreißendes Festival unter freiem Himmel. Klatschende, hüpfende und tanzende Fans begleiteten die Auftritte von insgesamt fünf Bands. Auch im Kinderhospiz in Bad Grönenbach gibt es Grund zur Freude: Für jede verkaufte Eintrittskarte bekommt die Einrichtung nämlich einen Euro.

