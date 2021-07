Autokonzerte in Olgishofen: Drei Abende "volle Wiese" und Partystimmung

Plus Die Musikkapelle Kirchhaslach hat drei Autokonzerte im Ortsteil Olgishofen veranstaltet. Neuland für die Organisatoren - ein großer Spaß für das Publikum.

Als die österreichische Cover-Band Draufgänger den Ohrwurm "Cordula Grün" von der Bühne und aus den Autoradios tönen lässt, hält es kaum noch jemanden auf den Sitzen und Bänken. Viele Besucherinnen und Besucher - von Teenagern bis zu jung gebliebenen Senioren - stehen auf, singen, schunkeln, klatschen oder tanzen über die östlich von Olgishofen gelegene Wiese. Nach mehreren Monaten Zwangspause: endlich wieder Partystimmung, endlich wieder Freiheit genießen, trotz Hygienevorschriften. Mit der Organisation von drei Autokonzerten ermöglichte die Musikkapelle Kirchhaslach Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung dieses Vergnügen unter freiem Himmel.