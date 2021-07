Sind Maisfelder bei Kirchhaslach schuld an überfluteten Kellern?

Plus Ein Anwohner ist überzeugt, dass er glimpflicher davon gekommen wäre, wenn nicht Mais auf dem Feld oberhalb der Häuser wachsen würde. Stimmt das?

Vollgelaufene Keller sind für Betroffene ein großes Ärgernis. Stehen Heizung, Waschmaschine oder andere teure Geräte in den überfluteten Räumen, können die finanziellen Schäden enorm sein. Noch größer ist der Ärger, wenn die Überschwemmung mit eigentlich einfachen Mitteln verhindert werden könnte. Ein Anwohner aus Kirchhaslach ist überzeugt, dass er und seine Nachbarschaft ohne das Maisfeld oberhalb ihrer Häuser glimpflicher davon gekommen wären.