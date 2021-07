Kirchhaslach

vor 16 Min.

Zum 80. Geburtstag: Pfarrer Joachim Dosch und seine Liebe zur Eisenbahn

Wenn er seine Lokomotiven in Fahrt setzt, Weichen umstellt, Anlagen verkabelt oder über Erweiterungsmöglichkeiten nachdenkt, kann Pfarrer Joachim Dosch wunderbar abschalten.

Plus Bereits als Kind in Augsburg haben ihn Züge fasziniert. Seit 1978 lebt Pfarrer Dosch in Kirchhaslach - und hat sich dort seine Traumstrecke aufgebaut.

Von Claudia Bader

Der Pfarrhof in Kirchhaslach ist das Zuhause von Pfarrer Joachim Dosch - und der Ort, an dem er seine Leidenschaft für Eisenbahnen ausleben kann. Zu seinem 80. Geburtstag gewährt der gebürtige Augsburger Einblick in sein besonderes Hobby.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

