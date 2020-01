16:00 Uhr

Kirchhaslacher Feuerwehr hat arbeitsintensive Monate hinter sich

Die Kirchhaslacher Feuerwehr ist 2019 zu mehr Einsätzen ausgerückt als im Vorjahr.

Von Claudia Bader

Genau 22 Mal ist die Feuerwehr Kirchhaslach im vergangenen Jahr ausgerückt – und damit einmal mehr als im Vorjahr. Achtmal waren die Einsatzkräfte wegen kleinerer und größerer Brände gefordert. Kurz vor Weihnachten etwa galt es, das Feuer im Dachstuhl einer ehemaligen Gastwirtschaft in Kirchhaslach zu löschen (mehr dazu hier: Dachstuhl brennt in Kirchhaslach: Rund 90000 Euro Schaden). Dank moderner Geräte konnte dies gezielt und effektiv erfolgen, berichtete Kommandant Patrick Blöchl. Bei der Jahresversammlung zählte er die Einsätze 2019 auf, von Verkehrsabsicherungen bis zu technischen Hilfeleistungen. Insgesamt seien alle Feuerwehrler 417 Stunden im Einsatz gewesen – deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Außerdem probten sie bei zahlreichen Übungen und Lehrgängen den Ernstfall, informierte der Kommandant.

Derzeit zählt die Wehr 42 Aktive, darunter eine Frau. Die Atemschutztruppe ist mit 18 Geräteträgern besetzt, neun davon sind laut Atemschutzleiter Lothar Raffler zusätzlich für das Tragen chemischer Schutzanzüge (CSA) ausgebildet. Insgesamt könne seine Truppe 505 Einsatzstunden verzeichnen. Eine aus zehn Einsatzkräften bestehende Gruppe wurde außerdem für den Bereich Absturzsicherung geschult.

Funkenfeuer ist geplant

Laut Jugendwart Kevin Raffler hielt die derzeit mit zwölf Mitgliedern aus dem gesamten Gemeindegebiet besetzte Jugendgruppe 18 Übungsabende und eine 24-Stunden-Übung ab. Am Sonntag, 7. Juli, möchte sich die Jugendfeuerwehr bei einem Tag der offenen Tür präsentieren, kündigte Raffler an.

Auch der 110 Mitglieder zählende Feuerwehrverein sei sehr aktiv gewesen, so Vorsitzender Rudolf Baur. Neben einer gemeinsam mit dem Schützenverein veranstalteten Kappensitzung erwähnte er das traditionelle Maibaumaufstellen und zwei Fackelwanderungen. Heuer sei erstmals wieder ein Funkenfeuer geplant.

Bei den anstehenden Wahlen wurden sowohl Rudolf Baur und sein Stellvertreter Reinhard Kößler als auch Schriftführerin Ramona Baur wieder gewählt. Während Stefan Baur künftig die Finanzen verwaltet, komplettieren die Beisitzer Heiko Sommer und Michael Sauter den Vorstand. Folgende Mitglieder wurden geehrt: für 40-jährigen Dienst Josef Dolp und Walter Sauter sowie für 25-jährigen Dienst Jürgen Reiser und Mario Möst.

Kreisbrandinspektor Jakob Schlögel und Kreisbrandmeister Josef Heinzler sprachen der Kirchhaslacher Wehr ihre Anerkennung aus. Bürgermeister Franz Grauer bedankte sich auch für die Bereicherung des dörflichen Lebens.

