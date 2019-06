00:33 Uhr

Kita-Alltag aus neuem Blickwinkel

Pädagogischer Fachabend findet in Babenhausen statt

Um die sogenannte Marte-Meo-Methode dreht sich ein pädagogischer Fachabend am Donnerstag, 4. Juli, ab 19.30 Uhr im Theater am Espach in Babenhausen. Organisiert wird die Veranstaltung von den örtlichen Kindertageseinrichtungen in Kooperation mit dem Verbund Memmingen des Bundesprogramms „Sprach-Kitas – Weil die Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Zu Gast sein wird Dr. Christian Hawellek von der Universität Osnabrück. Er referiert zum Thema „Was ist Marte Meo? Bindung und Beziehung – Interaktion und Entwicklung“. Hawellek ist Diplompädagoge, Erziehungs-, Ehe- und Familienberater, Kinder- und Jugendpsychotherapeut sowie Experte für Marte Meo. Bekannt ist er durch internationale Vortragstätigkeiten und als Autor von Fachbüchern.

In Babenhausen stellt Hawellek anhand von Videosequenzen wesentliche Elemente der Methode vor. Diese wurde in den 1980er-Jahren von der Holländerin Maria Aarts entwickelt. Sie fordert dazu auf, den Blick auf vielfältige Möglichkeiten des Alltags zu lenken. Schwierigkeiten werden als Gelegenheiten zur Entwicklung verstanden. Das Marte-Meo-Videocoaching ist ein konkreter Ansatz zum Beispiel im Alltag einer Kindertagesstätte. Dabei werden in regelmäßigen Abständen alltägliche Situationen aufgezeichnet und analysiert. Das Wertvollste ist, so Dr. Hawellek, „dass Eltern und Pädagogen die Chance bekommen, eine Alltagssituation aus einem anderen Blickwinkel heraus zu erleben, losgelöst von emotionalen angespannten Momenten oder Hektik des Alltags.“ Dies steigere die eigene Sensibilität und helfe, die Individualität des Kindes im Detail zu erfassen und Ressourcen aufzuspüren.

„Es erwartet uns ein interessanter abwechslungsreicher Abend“, ist sich Alexandra Gaisser von der Fachberatung des Verbunds Memmingen der Sprach-Kitas sicher. „Wir haben zwar keine Sponsoren, doch rund 80 Kollegen und Eltern haben sich bis Anfang Juni schon angemeldet.“ Das Theater am Espach soll den passenden Rahmen für die Gäste bieten. „Diesen Fachabend sehe ich selbst als einen Höhepunkt zum 90-jährigen Jubiläum unserer Einrichtung an“, sagt Reinhold Jungwirth, Leiter der Kindertagesstätte Guter Hirte, die sich Sprache und Inklusion als Schwerpunkte gesetzt hat. „Darüber hinaus sehe ich ihn als Geschenk an die vielen engagierten Kollegen und Eltern an.“

Als Einstimmung tritt eine halbe Stunde vor Beginn das Saxofon-Quartett „sax4fun“ auf. Geplant ist ein musikalisches Wechselspiel zwischen „Folgen und positiv Leiten“, zwei grundlegenden Elementen der Marte-Meo-Methode. (az)

Platzreservierungen sind bis Montag, 1. Juli, per E-Mail an guter.hirte@markt-babenhausen.de möglich. „Für spät Entschlossene gibt es dann hoffentlich noch Restkarten an der Abendkasse“, so die Organisatoren.

