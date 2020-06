vor 34 Min.

Kita-Garten in Kellmünz soll sich wandeln

Das Außengelände der Kindertagesstätte in Kellmünz soll umgestaltet werden. Der Zugangsweg soll künftig über den bestehenden Eingangsbereich der Bücherei führen, hieß es während einer Sitzung des Marktrats.

Von Armin Schmid

Der Kellmünzer Marktgemeinderat will das Außengelände der Kindertagesstätte neugestalten lassen und auch einen eigenen Gartenbereich für Krippenkinder schaffen. Hintergrund ist ein Antrag des Elternbeirats, aus dem dieser Wunsch hervorgeht.

Der bisherige Zugang zur Kindertagesstätte und die Rasenfläche vor der Bücherei sollen in den Spielbereich der Kindergartenkinder integriert werden. Der Weg zur Kita würde verlegt und künftig über den Eingangsbereich der Bücherei führen. Bürgermeister Michael Obst sagte, dass vor allem die Mauer- und Zaunbereiche um die Kindertagesstätte herum sanierungsbedürftig seien. Alte Pflasterbeläge sollen ausgetauscht, Fahrradstellplätze geschaffen werden. Planerin Petra Walser erläuterte, dass direkt am Hauptweg auch ein neues Nebengebäude entstehen könnte.

Ortstermin ist geplant

Marktrat Christian Kuhn mahnte an, dass die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsdienste gewährleistet sein muss. Manfred Funkte gab zu bedenken, dass mit der Umgestaltung drei Garten- und Spielzonen entstünden, die gegenseitig nicht einsehbar sind. Man müsse darauf achten, dass der Personalaufwand für die Betreuung der Kinder im Freien aufgrund dieser Situation nicht steigt. Rat Christian Saueressig betonte, dass die Bücherei marode sei und erheblicher Sanierungsbedarf bestehe. Er riet, vor einer Umgestaltung des Gartens zunächst die Bücherei instandzusetzen.

Laut Zweitem Bürgermeister Helmut Rieder kostet die Maßnahme viel Geld. Die Marktgemeinde sollte das Vorhaben daher auf mehrere Etappen über zwei oder drei Jahre verteilen. Dem Bürgermeister zufolge könnte die Umgestaltung entsprechend der Entwurfsplanung schnell 250.000 Euro kosten. Die Arbeiten sollten nach und nach erfolgen und Bauhofmitarbeiter eingebunden werden, um die Kosten möglichst zu drücken.

Ein Beschluss wurde nicht gefasst. Das Ratsgremium will sich zunächst bei einem Ortstermin einen Eindruck von der Umsetzbarkeit und vom Planungsumfang machen.

