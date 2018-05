vor 40 Min.

Kita-Plätze: CSU sieht keine Fehler der Stadt

In der Versammlung des Ortsverbands sind die derzeitigen Engpässe bei der Kinderbetreuung Thema. Einen Grund zur Kritik sehen die meisten Mitglieder nicht.

Von Ursula Katharina Balken

Was die Betreuung von Kindern angeht, habe die Stadt ihre Hausaufgaben gemacht. Das hat Hans Gutter bei der Jahresversammlung der Vöhringer CSU im Schwarzen Adler betont. „Im Rathaus hat man nicht geschlafen. Eigentlich haben wir sogar im Vergleich zu Großstädten eine Luxussituation.“ Dass es Engpässe geben könne, räumte Gutter ein. Er schlug vor, eventuell Vor- und Nachmittagsgruppen einzurichten. Das Problem sei, dass derzeit niemand genaue Zahlen nennen könne. Auch Zweiter Bürgermeister Herbert Walk empfahl, „nicht zu dramatisieren“. Die Kostenlast der Stadt für das Personal sei immens. Anders sähe die Situation aus, wenn sich der Staat entschließen könnte, die Aufwendungen für die Erzieherinnen zu übernehmen.

Wie berichtet, warten laut Prognose der Stadt für das im Herbst beginnende Kindergartenjahr 14 Buben und Mädchen auf einen Platz in einer Betreuungseinrichtung. Für Dieter Brocke Anlass zur Kritik an der Stadt: „Die Verwaltung hätte doch wissen müssen, dass die Plätze nicht ausreichen, hätte man das nicht voraussehen können?“ Kurt Wiedenmayer glaubte die Ursache des Engpasses zu kennen: Viele Mütter meldeten ihre Kinder gleich in mehreren Tagesstätten an, um sich so einen Platz zu sichern.

Michael Neher, der über die Arbeit in der Stadtratsfraktion sprach, wies auf Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro hin, die für Betreuung im Etat festgeschrieben seien. So werde die Kita Rappelkiste ausgebaut, wo man für die Übergangszeit mit Containern auskommen müsse. Auch im vergangenen Jahr habe man viel Geld in die Hand genommen, um Einrichtungen für die jüngsten Bürger der Stadt auszubauen oder zu erweitern. Als Beispiel nannte Neher die Aufstockung der Kinderkrippe in der Kita St. Michael. Der Neubau eines Kindergartens nördlich der Grundschule-Nord ist laut Neher auf lange Sicht allerdings unumgänglich – zumal im Moment ein neues Baugebiet zwischen Falken- und Reiherstraße entsteht. Mit einem Waldkindergarten, der im Stadtrat für wünschenswert gehalten wird, sei das Problem nicht zu lösen. Neher sieht eine solche Einrichtung lediglich als Ergänzung an.

Auf die Betreuung im Landkreis ging Bezirksrat Herbert Pressl ein. Sein Interesse gilt besonders den Menschen mit Handicap. Jetzt zeichne sich nach langem Anlauf auch ein Neubau für betreutes Wohnen im Norden Vöhringens ab. Die Zusage vom Bezirk liege bereits vor. Träger sei das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg. Pressl begrüßte, dass die Lebenshilfe mit behinderten Menschen das Café im Edwin-Scharff-Museum betreibe. Zwischen Neu-Ulm und Illertissen gebe es ein Netzwerk von Anlaufstellen für psychisch Kranke. Dass die Ambulanz in Illertissen geschlossen wurde, bedauerte Pressl.

CSU-Ortsvorsitzender Markus Prestele, gerade ein Jahr im Amt, hatte sich für seine erste von ihm geleitete Hauptversammlung einen besonderen Gast eingeladen. Pfarrer Jochen Teuffel referierte zum Thema „Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Warum die Unterscheidung von Glaube und Politik nottut“. Die Einhaltung religiös-weltanschaulicher Neutralität des Staates diene der Entfaltung der Religionsfreiheit, so Teuffel. Damit eröffne sie den Kirchen die Möglichkeit, die Christusbotschaft Zuhörern unvoreingenommen auf deren persönlichen Glauben hin zu vermitteln. Historisch geurteilt könne das Kreuz nicht als sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten der Rechts- und Gesellschaftsordnung in Bayern und Deutschland gelten. Die Kirche habe sich erst nach den Zweiten Weltkrieg mit der Idee universaler Menschenrechte und der Demokratie als angemessene Staatsform arrangiert. Auf die Entscheidung des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, in jeder bayerischen Behörde ein Kreuz aufhängen zu lassen, ging Teuffel nicht ein.

Wahlen: Die Delegierten für die Kreisvertreterversammlung sind: Dieter Brocke, Rupert Dorer, Johann Gutter, Sascha Hinterkopf, Michael Neher, Herbert Pressl, Markus Prestele, Stefanie Schwarz und Herbert Walk.

