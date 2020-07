vor 18 Min.

Klangkontraste auf der Orgel

Markus Hubert musiziert in der Illertisser Kirche

Von Regina Langhans

Gut besucht war das zweite sommerliche Orgelkonzert in der Stadtpfarrkirche in Illertissen. Darüber freuten sich gleichermaßen Hausherr Pfarrer Andreas Specker und Organist Markus Hubert. Der Kirchenmusiker wartete mit einem kontrastreichen Programm auf – sowohl die Art der Musik, als auch die Entstehungszeit betreffend. Einen heiteren Ausklang und „allerschönsten Sonnenschein“ – so diesmal das Motto aus dem Liedtext – erlebten die Besucher bei verspielten Vorträgen mit und zur Hymne der Franken „Wohlauf die Luft geht frisch und rein“. Das Publikum reagierte begeistert und der Organist hängte eine fröhlich intonierte Zugabe an.

Das Konzert, im Rahmen des Förderkreises für Kirchen- und klassische Musik in St. Martin, begann mit dem dreiteilig aufgebauten „Pièce d’Orgue“, um 1720 von Johann Sebastian Bach verfasst. Für das Orgelstück griff Hubert entsprechend den Vorgaben virtuos schnell, dann akkordreich und zuletzt für langsamere, nicht weniger wuchtige Tonpassagen in die Tasten. Abwechslung brachten die harmonischen Klänge einer der Leipziger Choräle von Bach.

Dann der Zeitsprung: Mit Aaron Coplands „Fanfare For The Common Man“ aus dem Jahr 1942, welche 1972 von der Band Emerson Lake & Palmer aufgegriffen worden war, erfolgte der unmittelbare, klanglich nicht zu verkennende Sprung in die Neuzeit. Gewaltige Fanfarenklänge erfüllten das Kirchenschiff, begleitet von Paukenschlägen, die der neunjährige Simon Hubert ausführte. Vater Markus Hubert hatte die Orgelfassung arrangiert.

Mit dem langsamen Satz von Antonin Dvoráks 9. Sinfonie „Aus der neuen Welt“ (um 1893) war nochmals neue, teils in ungewohnten Harmonien verfasste, melancholische Musik zu hören. Wobei es sich um ein ursprünglich für Streichorchester und Englischhorn komponiertes Opus handelte. Schließlich ertönte die Festival Toccata des britischen Komponisten Percy Eastman Fletcher, der, zur Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert, an verschiedenen Theatern wirkte. Deren Einflüsse sind der üppigen Klangschöpfung anzuhören, sodass der Organist für eine ausdrucksstarke Interpretation nochmals in die Tasten griff.

