Klassik am Piano

Markus Becker gastiert im Barocksaal

Gefragt als Pianist und Professor, spezialisiert auf Jazz und Klassik: Markus Becker gilt vielfach als Virtuose am Klavier. Am Samstag, 5. Mai, ist er wieder beim Freundeskreis Kultur im Schloss in Illertissen zu Gast.

Ab 19 Uhr bringt er im Barocksaal im Vöhlinschloss in einem Klavierrezital Klassik zu Gehör: von Joseph Haydn die Sonate in e-Moll und Ludwig van Beethoven die Sonate in f-Moll, auch Appassionata genannt. Franz Schubert ist mit der Sonate in B-Dur vertreten.

Der dreifache Echo-Preisträger kam 1963 in einem musikalischen Haushalt zur Welt. Schon als Dreijähriger verbrachte er gerne Zeit an Tasteninstrumenten. Während der Schulzeit folgten Teilnahmen im Knabenchor Hannover, in der Kammermusik, in Rock- und Jazzbands und bei Kompositionen für Bühnenmusik. Preise bei Wettbewerben und der Beginn eines Klavierstudiums ab 1982 waren da nur die Folge. Heute setzt der Künstler mit seinen Konzerten zu Standardwerken und Wiederentdeckungen Maßstäbe, wobei sein Schwerpunkt in der Kammermusik liegt. (lor)

Karten gibt es bei Buch & Musik in Illertissen, Telefon 07303/ 928464, beim Ticket-Service, Telefon 0731/20641150, bei Fritz Unglert unter 07303/7257 und an der Abendkasse.