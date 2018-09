11:00 Uhr

Klaus Holetschek will eine Entlastung für Pflegende erreichen

Der Fachkräftemangel im Pflegebereich ist eines der Hauptthemen, für die sich der CSU-Landtagskandidat Klaus Holetschek einsetzen will.

Klaus Holetschek tritt bei der Landtagswahl als CSU-Kandidat im Stimmkreis Memmingen an. Er möchte Rahmenbedingungen für Betroffene und Fachkräfte verbessern.

Von Johannes Schlecker

Wer sind die Politiker, die in den bayerischen Landtag einziehen wollen? In einer Serie von Porträts stellen wir in den nächsten Wochen die Direktkandidaten der Parteien im Stimmkreis Memmingen vor. Diesmal: Klaus Holetschek, CSU.

Als Bürgerbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung bekommt Klaus Holetschek täglich direkt mit, was den Menschen auf den Nägeln brennt. Neben Themen wie die medizinische Versorgung und bezahlbare Wohnungen gehe es auch immer wieder um die Pflege. „Es ist ein Bereich, der die Menschen unmittelbar berührt“, erklärt der CSU-Landtagsabgeordnete, der Mitglied des Ausschusses für Gesundheit und Pflege des Landtags ist. Als Beispiel nennt der 53-Jährige pflegende Angehörige, die über drei Monate lang auf einen Kurzzeitpflegeplatz warten müssen, weil es zu wenig Arbeitskräfte gibt.

Die Einführung des Landespflegegeldes, für das er sich maßgeblich stark gemacht habe, sei ein richtiger Akzent. „Die Menschen brauchen aber auch eine Entlastung.“ Daher sei es wichtig, dass genügend Pflegekräfte vorhanden sind.

Als eine Möglichkeit, um gegenzusteuern, nennt Holetschek eine Initiative der Allgäu GmbH und der Kolping Akademie. Dabei sollen Fachkräfte aus dem Ausland angeworben und auch ausgebildet werden.

Gleichzeitig sei es zwingend erforderlich, die Rahmenbedingungen für den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten. Die CSU-Fraktion habe daher im Landtag ein Paket mit 20 Anträgen eingereicht. So setze sich die Partei zum Beispiel für bezahlbaren Wohnraum ein, wovon auch Fachkräfte in der Pflege profitieren könnten. Außerdem sei es wichtig, sie bei ihrer Arbeit zu entlasten.

In diesem Zusammenhang nennt Holetschek das Projekt „Care Regio“. Ziel ist es, Ideen und Technologien zu entwickeln, wie Pflegekräfte und pflegebedürftige Menschen mit technisch-digitalen Systemen oder Prozessen unterstützt werden können. Der Politiker hatte sich dafür eingesetzt, das Projekt in die Digitalisierungsstrategie des Freistaates aufzunehmen und in Schwaben zu verankern.



Seit März ist Holetschek Bürgerbeauftragter

Mit Blick auf die Landtagswahl am 14. Oktober, sagt der CSU-Kandidat, er bringe die notwendige Erfahrung in der Politik mit und wisse, was die Menschen bewegt und wie man erfolgreich Politik gestaltet. Holetschek war unter anderem langjähriger Bürgermeister von Bad Wörishofen. Seit 2014 sitzt er im Memminger Stadtrat. Im März dieses Jahres wurde er von Ministerpräsident Markus Söder zum Bürgerbeauftragten der Staatsregierung ernannt.

Eine andere Auffassung als seine Partei hat Holetschek bezüglich des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ). Er würde sich nach eigenen Angaben eine noch klarere Haltung wünschen. Überlegenswert wäre es ihm zufolge, das FSJ auszubauen und einen Rechtsanspruch einzuführen. Denn zur Zeit gebe es mehr Bewerber als von der Bundesregierung Geld bereitgestellt würde.

Neben seiner politischen Arbeit ist Holetschek als Vorsitzender des Tourismusverbandes Allgäu/Bayerisch-Schwaben und des Bayerischen Heilbäderverbandes sowie als Präsident des Kneipp-Bundes tätig. Ferner engagiere er sich für die Bad Wörishofer Tafel und das Kinderhospiz, so der Politiker.

Welches Projekt er für den Wahlkreis Memmingen, zu dem nicht nur Unterallgäuer, sondern auch Gemeinden aus dem Landkreis Neu-Ulm gehören, durchsetzen will? Die regionale Infrastruktur muss laut Holetschek durch die zügige Umsetzung des Regio- S-Bahn-Projekts weiterentwickelt werden. (mit stz)

