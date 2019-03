vor 37 Min.

Klavierquartett im Vöhringer Kulturzentrum

Vier Künstler treten am Mittwoch auf. Was geboten ist.

Mit der Konzertreihe „Musik für Ostalb und Donau“ bringt das Musikfestival Schloss Brenz auch außerhalb der Festivalsaison Konzerte in die Region. So auch am Mittwoch, 3. April, ab 20 Uhr im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen. Initiator Georg Michael Grau setzt dabei auf das bewährte Konzept: Junge Künstler, die einen direkten Bezug zur Gegend haben, zeigen ihr Können.

Dieses Mal gehen in einem Klavierquartett eine Musikerin und drei Musiker auf Tour, die bereits seit den Anfängen des Festivals fester Bestandteil des Ensembles sind: Georg Michael Grau (Klavier), Aglaja Vollstedt (Violine), Felix Weischedel (Viola) und Michael Bosch (Violoncello).

Regionale Künstler zeigen ihr Können

Pianist Georg Michael Grau wurde in Lauingen geboren und wuchs in Sontheim an der Brenz auf. Sein Studium absolvierte er in Mannheim, Stuttgart und London. Aus Neu-Ulm stammt die Geigerin Aglaja Vollstedt, das Violinspiel erlernte sie bei ihrer Mutter sowie an der Musikhochschule Mannheim. Der in Giengen geborene Bratschist Felix Weischedel war der Region lange Zeit als Mitglied des Jugend- und Kammerorchesters Giengen verbunden. Michael Bosch wurde in Heidenheim geboren und absolvierte sein Studium in München bei Wenn-Sinn Yang.

Zu hören sein werden das Klavierquartett Es-Dur KV493 von Wolfgang Amadeus Mozart und das Quartett Es-Dur op.47 von Robert Schumann. Der Eintritt ist frei. (az)

