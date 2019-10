vor 4 Min.

Kleine Vampire sind dem Schlossgeist auf der Spur

Kleine Vampire, Hexen und Geister erobern das Vöhlinschloss in Illertissen. Sie wollen das Fürchten gelehrt bekommen – und die Mitglieder des Heimatpflegevereins entführen sie in die Welt des Rokoko.

Der Heimatpflegeverein lädt zur Gruselführung ins Vöhlinschloss in Illertissen. Welche Geheimnisse dort warten.

Von Carmen Dörfler

Freitagabend in Illertissen: Die Sonne ist untergegangen, die Menschen sind in ihren Häusern verschwunden, die Stadt hüllt sich in Dunkelheit. Auf dem Schlosshof tummeln sich im schummrigen Licht einige gruslige Gestalten: Viele kleine Vampire, Hexen und Skelette laufen lachend durcheinander. Zwei elegante Frauen in edlen Gewändern schweben anmutig zwischen ihnen über den Kies. Eine Szene aus einem Film? Nein. Der Heimatpflegeverein veranstaltete seine jährliche Gruselführung im Schloss in Illertissen.

Bereits seit fünf Jahren finden jeweils zwei Motto-Führungen pro Jahr statt. Die Gruselführung Ende Oktober sowie die Ritter-Führung im Frühjahr. Gedacht sind die Veranstaltungen für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren, doch auch die Erwachsenen haben ihren Spaß. Etwa 60 Besucher mit und ohne schaurige Verkleidung wollten Näheres über Geschichten und Geschichte des Schlosses erfahren. Therese Brock und Josefine Hirschenberger führen durch den Abend. Dafür haben sie sich passend zum Anlass in Brokat-Kleider und Perücken geworfen. „Die durften wir von der Schwabenbühne leihen,“ sagt Brock. Die Kinder sind begeistert und bitten um Fotos.

Vöhlinschloss Illertissen: Damen tragen feine Gewänder

Dann geht es los. Die beiden Schlossdamen stellen sich vor und fragen die Kinder, welche Unterschiede ihnen an den beiden im Vergleich zu moderner Kleidung auffallen. Sie tragen feine Gewänder mit Gold- und Silberstickereien, die im Rokoko – diese Epoche steht an diesem Abend im Fokus – angesagt waren. Natürlich entgehen den aufmerksamen Zuhörern auch die Perücken nicht. „Im Rokoko trugen die Menschen sehr hohe Perücken. Bis zu einem halben Meter hoch waren die. Verziert wurden sie mit Vögelchen, Perlen, Blumen, Federn und allem anderen, was gefiel. Dafür brauchten die Damen eine Zofe, die die Frisur richtete“, erklären die Führerinnen. Auch das passende Make-up darf nicht fehlen. „Ganz weiße Haut hatten die“, wirft ein Mädchen ein. Ein Junge fügt hinzu: „Sieht irgendwie jünger aus.“

Hirschenberger erklärt, dass die Blässe ein Zeichen des Adelsstandes war. „Die Bauern, die auf den Feldern arbeiten mussten und den Tag in der Sonne verbracht haben, hatten natürlich gebräunte Haut. Davon wollte sich der Adel abheben.“ Auch die knallroten Lippen und Wangen sowie der Schönheitsfleck gehörten zum Schönheitsbild des Rokoko. Gebannt lauschen die Kinder, auch als es um den Fächer geht, der in jede Damenhandtasche des 18. Jahrhunderts gehörte. Denn die edlen Stücke dienten nicht nur der Kühlung, sondern auch der Kommunikation. Von „Lass mich in Ruhe“ über „Ich warte auf dich“ bis hin zu „Ich liebe dich“ konnte damit in Geheimsprache gesagt werden, so Brock.

Halloween in Illertissen: Mit Taschenlampen in den Schlossturm

Mit Taschenlampen ausgerüstet geht es dann über den Hof in die Kapelle. Die kleinen Lichter tanzen über die Kunstwerke, bringen das Gold zum Strahlen und erhellen das atemberaubende Deckengemälde. Mit kräftiger Stimme und Engelsgeduld erzählt Therese Brock, was die Wappen, die in der Kapelle aufgemalt sind, bedeuten, wer die Herren über dem Chor sind und was es mit dem Heiligen Nepomuk auf sich hat. Im Schlossmuseum lernen die Teilnehmer etwas über die ausgegrabene „schöne Illertisserin mit Dachschaden“, das Leben in längst vergangenen Zeiten, den Schlossgeist sowie die Schlossherren. „Jetzt kommen wir zu meiner Verwandtschaft“, sagt Brock schmunzelnd und führt die Gruppe in den Raum mit den Gemälden der Vöhlin-Familie. Ein leerer Rahmen an der Wand lädt ein, sich auch als Teil des Illertisser Adels zu fühlen und bietet den perfekten Ort für Erinnerungsfotos für Groß und Klein.

Dann geht es noch ins Spiegelkabinett und in den Schlossturm und am Ende verabschieden sich die Besucher mit großem Applaus. Dann verschwinden die kleinen Kreaturen in der Nacht, im Schloss kehrt Ruhe ein. Doch wer weiß, vielleicht ist das Schlossgespenst ja noch unterwegs?

Weitere spannende Geschichten aus der Illertisser Geschichte:

Themen folgen