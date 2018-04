18:01 Uhr

Kleinod soll bald wieder strahlen

Die Fresken von Franz Martin Kuen in St. Mauritius werden saniert. Am Sonntag findet eine Kirchenführung statt, in der Experten erklären, worum es geht.

Von Regina Langhans

Wie bei Kirchensanierungen üblich, wird auch in St. Mauritius in Gannertshofen von außen nach innen gearbeitet: ohne Substanzsicherung keine Innenrestaurierung. So wurden in den Vorjahren Dachstuhl und Fassade des barocken Saalbaus instandgesetzt. Nun kommen die Fresken von Franz Martin Kuen und Stuckdekorationen an die Reihe. Letztere werden Christian Eitele zugeschrieben.

Am morgigen Sonntag wollen ab 10.15 Uhr der kunsthistorisch bewanderte Bernd Inhofer und Restaurator Johannes Amann die Schätze und erfassten Schäden vorstellen.

Angesichts ihrer Kunstwerke brauche sich die Kirche nicht hinter den Sakralbauten in Roggenburg oder Weißenhorn zu verstecken, die ebenfalls der Weißenhorner Maler Kuen ausgestattet hat, so Inhofer. Er ist in Gannertshofen aufgewachsen und glaubt, dass viele nicht um die Bedeutung der Werke wüssten, die nun die Spuren der Zeit trügen und dringender Restaurierung bedürften. Er findet: „Kirche und Gläubige gehören zusammen, das Dorf muss die Renovierung mittragen, für sie wurde die Kunst geschaffen.“ Würde deren Schönheit nicht beachtet, wäre sie umsonst. Die reiche Ausstattung verdanke die Kirche dem Umstand, dass Gannertshofen zur Herrschaft der Fugger in Weißenhorn gezählt habe, bevor es 1805 in den bayerischen Staat eingegliedert wurde: „Gannertshofen hat das Glück, dass die Fugger vor 300 bis 200 Jahren etwas Geld ausgeben konnten.“ So will Inhofer schon mal neugierig machen auf das, was es morgen bei der Führung zu sehen und hören gibt.

Der einst gotische Kirchenbau wurde im 18. Jahrhundert umgestaltet, die Innenausstattung erfolgte 1760: Die Deckengemälde stammen von Franz Martin Kuen (1719- 1771) und der Stuck vermutlich von Christian Eitele dem Älteren. In dem zierlichen Bauwerk wirken der feingliedrige Rokokostuck und die in schwungvolle Profilrahmen gesetzten großflächigen Bilder keineswegs erdrückend. Auffallend stuckiert ist auch die Kanzel. Das Bild in der Chordecke zeigt den Kalvarienberg mit Jesus am Kreuz. Auf der Decke des Langhauses ist der Märtyrertod des heiligen Mauritius zu Füßen des römischen Kaisers Maximianus neben einer Jupiterstatue zu sehen. Ebenfalls in Stuckrahmen in der Form von Medaillons sind die Kreuzwegstationen dargestellt und um ein Kreuz angeordnet.

Im Zuge der Dachstuhlsanierung musste die Decke von oben neu befestigt werden. Davon zeugen die weiß verputzten Stellen in den Gemälden. Restaurator Amann wird sie nachmalen und den von Feuchtigkeit und durch die 1982 eingebaute Heizung verrußten Kirchenraum säubern, informiert Inhofer. Außerdem muss die statisch gefährdete Empore gesichert werden. Zugleich kann die Hindelang-Orgel im neubarocken Stil mit Baujahr 1924 gereinigt werden. „Es handelt sich um ein handwerklich besonders schön gearbeitetes Musterstück von einer Messe in Kaufbeuren“, so Inhofer. Nach einem Jahr Vorarbeit sollte mit dem Restaurieren zügig begonnen werden. „Die Pläne liegen auf dem Tisch“, sagt Inhofer. Noch nicht ganz fest stehe, wie die veranschlagten Kosten von 280000 Euro zu finanzieren seien, informiert Kirchenpflegerin Brigitte Matejka. Für den Kunsthistoriker Inhofer kommt die Rundumsanierung gerade zum richtigen Zeitpunkt. Denn dann könne das Schmuckstück nächstes Jahr in seiner ganzen Schönheit strahlen, wenn das 300. Geburtsjahr von Kuen gefeiert werde. Dafür sei ein Rundweg zu den Kuen-Kunstwerken in der näheren Umgebung geplant. „Und dabei darf die Kirche St. Mauritius in Gannertshofen keinesfalls fehlen“, das hat sich der Kunstfreund vorgenommen.

