14:00 Uhr

Kleintransporter prallt gegen Auto

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagnachmittag in Unterroth gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters übersah ein vor ihm haltendes Auto.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagnachmittag in Unterroth gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters übersah einen anderen Wagen.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagnachmittag an der Bucher Straße unmittelbar hinter dem Kreisverkehr gekommen. Der 24-jährige Fahrer eines Kleintransporters war in nördlicher Richtung unterwegs, als er unmittelbar nach verlassen des Kreisels ein vor ihm haltendes Auto übersah. Dessen Fahrer wollte nach links abbiegen.

Es kam zum Zusammenstoß, verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Der 24-jährigen Unfallverursacher musste laut Polizeibericht ein Verwarnungsgeld bezahlen.

