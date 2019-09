vor 25 Min.

Klima-Demo geplant: Vöhringen soll CO2-neutral werden

Der Grüne Tisch und die Schülersprecher des Illertal-Gymnasiums rufen am Freitag zu einer Klima-Demo vor dem Rathaus auf. Was ihre Forderungen sind.

Von Ursula Katharina Balken

Der Grüne Tisch in Vöhringen sowie die Schülersprecher des Illertal-Gymnasiums veranstalten gemeinsam am Freitag, 20. September, 13.15 Uhr, eine Klima-Demo vor dem Rathaus. Die anhaltende Klimaveränderung soll jedem Menschen deutlich ins Bewusstsein gerückt werden. Am Rathaus werden an diesem Tag in kurzen Statements die Ziele von einigen Rednern klar umrissen. Schriftlich formulierte Forderungen werden an Bürgermeister Karl Janson übergeben. Dabei wird ihm symbolisch ein Baum übergeben als Startsignal für die Stadt Vöhringen, ein Vorreiter in Sachen Klimaschutz zu werden.

Das Thema Klimaschutz geht nicht nur die Jungen an

Markus Harzenetter, der dem Grünen Tisch angehört, will die Politiker zum raschen Handeln bewegen. Im Gespräch greift er die Initiative junger Menschen auf, die jeden Freitag gegen die Klimazerstörung auf die Straße gehen. „Aber das Thema ist nicht nur eine Sache der jungen Leute, das Problem geht alle etwas an. Es ist uns ein Anliegen, dass das Pariser Klimaschutz-Abkommen auch umgesetzt wird“, sagt er. Im Dezember 2015 einigten sich 197 Staaten bei der UN-Klimakonferenz in Paris auf ein neues, globales Klimaschutz-Abkommen. Ein Jahr später trat es in Kraft, nachdem es von 55 Staaten, die mindestens 55 Prozent der Treibhausgase emittieren, unterzeichnet worden war. Harzenetter sagt: „Wir alle kämpfen für unsere Zukunft und für die unserer Kinder und Enkel.“ So sei es wichtig, dass möglichst viele Menschen an den Protesten teilnehmen und ein starkes Signal an die Regierungen senden. Derzeit wolle die Bundesregierung die Weichen für die Klimapolitik der nächsten Jahre stellen. „Am 23. September findet der Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York statt. Wir fordern unsere Stadt und unsere Bundesrepublik auf, Vorreiter auf dem Weg zu einem konsequenten Klimaschutz zu werden“, sagt Harzenetter weiter.

Vöhringen soll bis 2035 klimaneutral werden

Die Stadtverwaltung wird von den Mitgliedern des Grünen Tisches und der Schülervertretung des Illertal-Gymnasiums aufgefordert, dazu beizutragen, die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, nach denen die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad begrenzt wird. Der Klimaschutz sollte zum Kernthema des Stadtrates werden, das heißt, bau- und verwaltungstechnische Maßnahmen zu ergreifen, um Vöhringen bis 2035 zu einer klimaneutralen Stadt zu machen:

Notwendige Veränderungen in der Energieerzeugung, im Wohnen, Bauen, in der Industrie und im Verkehr sowie in der Landwirtschaft voranzutreiben.



Die Stadt sollte ihren Beitrag dazu leisten, damit Deutschland bis 2035 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt werden kann. Die Aktivisten haben auch schon konkrete Forderungen formuliert:



Zum Klimaschutz höhere Recyclingquoten durch die Einführung der Wertstofftonne in Vöhringen zu erreichen.



Ein Optimierungskonzept zum Schutz der Wasenlöcher mit Fachleuten und Wissenschaftlern zu erarbeiten.



Die Vöhringer Wälder und Illerauen aufzuforsten, um mehr CO2-Speicher zu gewinnen.



Die Bürger sollten einmal im Jahr informiert werden, was in Sachen Klimaschutz auf lokaler Ebene unternommen worden ist.



Die Demonstration ist angemeldet und wird laut Harzenetter auch von Bürgermeister Karl Janson unterstützt.

