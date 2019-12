vor 36 Min.

Klimawald für die Enkel

Anton Vogt aus Jedesheim hat seinen Privatforst umgebaut. Warum ihm das wichtig war und worauf er stolz ist

Von Regina Langhans

Der Klimawandel wird gravierende Auswirkungen auf unsere heimischen Wälder haben. Deshalb müssen die Bestände „umgebaut“ werden, wie es in der Forstfachsprache heißt. Einer hat schon vor rund einem Vierteljahrhundert vorgesorgt: Damals hat der heute 69-jährige Anton Vogt aus Jedesheim vom Vater einen Fichtenbestand geerbt und ihn – obgleich Privatbesitzer – Baum für Baum zum Klimawald umgebaut. „Für meine Enkel“, wie er sagt.

Wer im Wald spazieren geht und sich an der Natur freut, bewegt sich dabei nicht unbedingt nur auf öffentlichem Terrain. Das ist meist nicht ersichtlich und auch gut so. Denn der Wald ist für alle da, heißt es. Der damit verbundenen Verantwortung versuchen die Besitzer auf ihre Weise zu entsprechen. Anton Vogt ist jemand, der sich schon lange damit auseinandersetzt. Er sagt: „Ich will, dass auch meine Enkel von dem Wald etwas haben, daher investiere ich jetzt, um ihm eine Zukunft zu geben.“ Die notwendigen Maßnahmen allein den Erben zu überlassen, sei dann nämlich zu spät, sagt er anlässlich eines Beratungstermines mit dem zuständigen Förster Bernd Karrer und Jan Wohlhüter von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Neu-Ulm. Vogt ist einer der über 1000 Privatwaldbesitzer im Illertisser Raum. Als zuständiger Förster vom Revier Illertissen berät Karrer auch über Fördermittel für Laubholzbäume.

Anton Vogt hat sich früh mit dem Thema Wald befasst und Konsequenzen gezogen, wie er sich erinnert. „Als ich vor 24 Jahren von meinem Vater, einem Landwirt, den einen Hektar umfassenden Wald erbte, bestand er aus Fichten.“ Vom sauren Regen geschädigt gaben sie ein trauriges Bild ab. Da habe er beschlossen, das Risiko der Widerstandsfähigkeit auf mehrere Baumarten zu verteilen, so Vogt. Ganz nach dem Motto: Was sich nicht bewährt, wird eben durch andere Arten ersetzt. Über die Jahre ist Vogt selbst zum leidenschaftlichen Experten geworden, wenngleich ihm Karrer von Beginn an mit Rat und Tat zur Seite stand.

Beim Rundgang durch seinen schönen Mischwald kann der Jedesheimer erste Früchte seiner damaligen Entscheidungen zeigen. So verweist er mit berechtigtem Stolz auf die an verschiedenen Flächen vorhandene Naturverjüngung von Tannen und Laubhölzern. Bestes Zeichen dafür, dass sich die gewählten Baumarten wohlfühlten, so der Förster. Vogt könne seinen Bestand zurecht als Klimawald bezeichnen, in dem neben Fichten etwa auch Weißtannen, Douglasien, Buchen und Stieleichen wachsen, so der Förster. Etwas traurig stimmt Vogt, dass er wegen des Wildverbisses nicht ohne Schutzzäune nachpflanzen könne. „Denn was rar ist, schmeckt gut.“ Zäune kosteten Geld, das sich besser in Bäumen anlegen ließe. Vogt, der für seinen Wald so richtige „Gartengefühle“ empfindet, weiß, dass die Fürsorge nicht jedem in der Form möglich ist. Viele haben Angst vor derart umfassenden Eingriffen in ihren Bestand. Oder scheuten das Durchforsten. Doch es gebe das Angebot, sich vom staatlichen Förster beraten zu lassen oder einen individuellen Bewirtschaftungsvertrag mit der FBG einzugehen. „Alles besser, als in Zeiten des Klimawandels den Wald sich selbst zu überlassen“, findet Vogt.

