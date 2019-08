vor 50 Min.

Kliniken: Fusion ist fast perfekt

Auch Kempten stimmt für Verbund

In der Allgäuer Kliniken-Landschaft beginnt eine neue Ära: Auch der Kemptener Stadtrat hat einem Zusammenschluss des Krankenhaus-Verbunds Kempten-Oberallgäu mit den Kreiskliniken Unterallgäu zugestimmt. Es gab keine Gegenstimme. Die Kreisräte im Unter- und Oberallgäu hatten bereits grünes Licht für die Fusion gegeben. Der Zusammenschluss soll zum 1. November vollzogen werden. Was jetzt noch fehlt, ist die Zustimmung des Bundeskartellamts. „Eine Vorprüfung ist sehr positiv verlaufen“, sagt der Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weirather (Freie Wähler). Dem neuen Verbund würden die Kliniken in Kempten, Sonthofen, Immenstadt, Oberstdorf, Mindelheim und Ottobeuren angehören. An den einzelnen Häusern sollen medizinische Schwerpunkte gebildet werden. Einzelheiten stehen nach Angaben der Verantwortlichen aber noch nicht fest. (az)

