vor 20 Min.

Klinikum Memmingen: Die Tendenz geht zum Neubau

Eine Generalsanierung der Einrichtung an der Bismarckstraße ist aber noch nicht vom Tisch. Die Entscheidung wird auf 2020 verschoben.

Das Klinikum Memmingen an seinem jetzigen Standort in der Bismarckstraße ist baulich in die Jahre gekommen und beengt. Allein rund 8000 Quadratmeter an Nutzfläche fehlen, heißt es seitens der Klinik. Ein Ärgernis für Patienten, Besucher und Mitarbeiter ist die problematische Parkplatzsituation. Um eine gute Lösung für die Zukunft zu finden, beauftragte die Stadt als Träger des Krankenhauses eine externe Beratungsfirma. Das Ergebnis der Untersuchung: Sowohl eine Generalsanierung wie auch ein Neubau seien möglich.

Oberbürgermeister Manfred Schilder und die Klinikverwaltung um Leiter Maximilian Mai favorisieren inzwischen einen Neubau auf der „Grünen Wiese“, sagen sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Eine Entscheidung sollte der Stadtrat eigentlich noch in diesem Jahr treffen. Doch angesichts der Tragweite peilt der OB nun eine Verschiebung an. „Im zeitigen Frühjahr soll der jetzige Gesamtstadtrat in Klausur gehen und sich ausgiebig mit dem Thema befassen“, so Schilder. Dann solle sowohl über die Kosten wie auch über die Zeitschiene für beide Optionen beraten werden. Diesen Ansatz unterstütze auch der Klinikumsenat.

Grundsatzentscheidung muss zunächst die Stadt Memmingen treffen

Gespräche führten Stadt und Klinik auch mit der bayerischen Staatsregierung. Denn die müsste einem Neubau grundsätzlich zustimmen. Dabei geht es auch um Fördermittel in mehrstelliger Millionen-Euro-Höhe. In welchem Umfang sie fließen könnten, sei aber „lesen in einer Glaskugel“, erklärt Klinikleiter Mai. Die Staatsregierung habe jedoch signalisiert, dass sie einem Neubau zustimmen könnte.

Die Grundsatzentscheidung mit allen Konsequenzen müsse aber zunächst die Stadt Memmingen treffen. Klar ist auch: Sollten sich die Stadträte für einen Neubau entscheiden, müsste bis zur Fertigstellung zumindest teils weiter in den jetzigen Standort investiert werden – zulasten der Stadt. Denn der Freistaat würde wohl kaum Neubau und Instandsetzung fördern. „Wir müssen die Entscheidung gut und intensiv vorbereiten“, sagt OB Schilder. Er macht keinen Hehl aus seiner Tendenz für einen Neubau. Dieser biete „gute Chancen“ und verhelfe Memmingen zu größerer Flexibilität auf dem Gesundheitsmarkt. Auch für Mitarbeiter und Patienten sei der Neubau besser. „Wer möchte schon mehrere Jahre den Lärm von Bohrhämmern um sich haben“, sagt er mit Blick auf die Ausmaße einer Generalsanierung.

Letztlich wird aber der neue Stadtrat nach der Kommunalwahl im März die endgültige Entscheidung treffen müssen. Im Frühjahr soll eine Klausurtagung stattfinden. Macht diese mit den jetzigen Kommunalpolitikern Sinn? Ja, sagt OB Schilder. Denn er geht nicht davon aus, dass nach der Wahl ein komplett neues Plenum eine gänzlich andere Richtung einschlagen werde.

Er wolle das Thema „nicht ewig“ weiter diskutieren, betont der Rathauschef. Räumt jedoch ein, dass sowohl Neubau als auch Generalsanierung die Stadt finanziell einschränken könnte. „Aber eine gute medizinische Versorgung darf Geld kosten und muss es uns wert sein.“ Als mögliche Standorte für einen Neubau werden das ehemalige Ikea-Areal nahe dem Autobahnkreuz und ein Gelände an der A96 in der Nähe des Tierheims gehandelt. (arz)

