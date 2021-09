Dorfgemeinschaftshaus: Eine Herkulesaufgabe für die Vereine

Plus Zweieinhalb Jahre haben die Vereine von Klosterbeuren an ihrem neuen Haus gebaut. Bei der Einweihung gibt es viel Lob für die Gemeinschaftsleistung.

Es ist eine Herkulesaufgabe, welche die Vereine in Klosterbeuren hinter sich haben: Gemeinsam haben sie ihr Dorfgemeinschaftshaus gebaut und eingerichtet. Jetzt wurde mit der Einweihung das neue Zentrum des Babenhauser Ortsteils offiziell in Betrieb genommen.