Zwei Autos krachen bei Klosterbeuren ineinander: Sechs Personen verletzt

Plus Zwischen Klosterbeuren und Reichau werden sechs Personen bei einem Unfall verletzt. Eine SUV-Fahrerin hatte einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen.

Eineinhalb Stunden nach Ausbruch des Großbrandes in Klosterbeuren heulte die Feuersirene in dem Babenhauser Ortsteil gleich noch einmal. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Reichau und Klosterbeuren hatte sich im Wald, westlich des Ziegelwerks noch auf Klosterbeurer Flur, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.