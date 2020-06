vor 22 Min.

Kolleg: Freie Wähler wollen Sondersitzung

Hohe Kosten bieten Anlass zur Diskussion

Erheblichen Gesprächsbedarf sieht die Fraktion der Freien Wähler im Illertisser Stadtrat zur weiteren Vorgehensweise beim Thema Sanierung oder Neubau des Kollegs der Schulbrüder. Sie hat nun bei der Stadtverwaltung eine Sondersitzung dazu beantragt.

Einblicke in eine Machbarkeitsstudie zu dem millionenschweren Vorhaben erhielten die Stadträte, wie berichtet, in ihrer jüngsten Sitzung. „Bei einem Kostenvolumen von mindestens über 60 Millionen Euro müssen wir davon ausgehen, dass es in den nächsten Jahrzehnten in der Stadt kein Projekt ähnlicher Größenordnung geben wird“, schreibt Susanna Oberdorfer-Bögel, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, in dem Antrag an Bürgermeister Jürgen Eisen.

Gleichzeitig, fügt Oberdorfer-Bögel hinzu, sei das Kolleg der Schulbrüder das größte Gymnasium im Landkreis und damit ein mehr als relevanter Anbieter schulischer Leistungen. „Des Weiteren sind mit der Kommunalwahl und der konstituierenden Sitzung gleich ein Drittel der Stadträte neu in den Stadtrat eingezogen. Diese hatten bisher noch gar keine Gelegenheit, weitergehende Informationen zu bekommen beziehungsweise ihre Sichtweisen einzubringen“, schreibt die Fraktionschefin.

Die Freien Wähler beantragen deshalb, dass der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung folgenden Beschluss fassen möge: Im vierten Quartal 2020 soll eine Sondersitzung einberufen werden, die sich ausschließlich mit dem Thema „Neubau oder Sanierung Kolleg der Schulbrüder“ beschäftigt. Dabei soll vonseiten der Verwaltung insbesondere auch Auskunft zur weiteren Zeitschiene („nächste Schritte“) sowie zur möglichen Kostenaufteilung gegeben werden. Wichtig ist den Freien Wählern auch, dass dem Gremium ausreichend Zeit zur Aussprache und Diskussion gegeben wird.

Für Donnerstag, 18. Juni, hat die Illertisser Stadtverwaltung bereits eine zusätzliche Stadtratssitzung angesetzt. Die Tagesordnung wird allerdings erst nächste Woche bekannt gegeben. (az)

Themen folgen