Kollegen zollen Karl Janson für seinen Entschluss Respekt

Der Vöhringer Bürgermeister will bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr antreten. Die Fraktionen im Stadtrat loben seine faire Haltung, Vereine bedauern den Rückzug.

Von Ursula Katharina Balken

Irgendwie hat man es geahnt, dass Karl Janson nach 24 Jahren als Bürgermeister in Vöhringen für eine neue Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung steht. Aber so recht glauben wollte man es nicht. Denn in weiten Teilen der Bürgerschaft und bei Vereinen genießt er hohes Ansehen. Immerhin war das Votum für den Amtsinhaber bei den zurückliegenden vier Wahlen eindeutig. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil er sich der kleinen Anliegen der Bürger angenommen hat, wenngleich dies nicht immer in die Öffentlichkeit hinausgetragen wurde.

Bertram Schnitzler, Vorsitzender des Kulturrings, in dem ein großer Teil der Vereine zusammengeschlossen ist, kommentiert Jansons Entschluss so: „Wir respektieren selbstverständlich die Entscheidung, wenn auch mit Bedauern. Denn wir wussten, was wir Vereine an Bürgermeister Janson haben und hatten. Er war und ist ein Freund der Vereine und zeigte stets viel Verständnis für ihre Anliegen.“ Jetzt könne man nur hoffen, dass der Nachfolger das Wohl der Vereine ebenso im Blick hat, sagt Schnitzler.

CSU-Fraktionssprecher Michael Neher spricht von „einer persönlichen Entscheidung des Bürgermeisters, der ja das Ruhestandsalter bald erreicht.“ Er findet es gut, dass Janson seinen Rückzug so frühzeitig mitgeteilt hat. Das gebe den Parteien einen gewissen Spielraum. „Dass sich die Vöhringer CSU schon jetzt auf den Wahlkampf vorbereitet, ist seit Langem bekannt“, sagt Neher. CSU-Ortsvorsitzender Markus Prestele hatte sich beim Dreikönigstreffen seiner Partei eindeutig zu dem Thema geäußert. Neher sagt: „Die CSU hat den Anspruch, einen Kandidaten zu benennen. Das ist unser Ziel.“ Jetzt aber Namen ins Spiel zu bringen, hält der Fraktionssprecher für nicht opportun, „schon aus Gründen des Respekts dem Amtsinhaber gegenüber.“ Die Frage, wie seine eigenen Pläne für die Zukunft aussehen, weil er in der Stadt schon als CSU-Kandidat gehandelt werde, will Neher nicht beantworten. Dass er aber mit dem höchsten Amt in der Stadt in Verbindung gebracht werde und ihm das zugetraut werde, das ehre ihn.

„Als tolle Geste“ bezeichnet Volker Barth, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und Fraktionssprecher im Stadtrat, dass der Bürgermeister zur Bekanntgabe seiner Entscheidung alle Fraktionsvorsitzenden, einschließlich dem Zweiten und Dritten Bürgermeister, eingeladen habe. Die frühzeitige Mitteilung gebe den Parteien Handlungsspielraum. Überhaupt lobt Barth „die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Stadtrat. Dass wir die Entscheidung des Rückzuges respektieren, versteht sich von selbst.“ Barth sagt, es sei fair von Janson, jetzt zu erklären, dass er für die kommende Amtsperiode nicht mehr als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung steht. „Er hätte ja auch sagen können, ich mache es noch zwei oder drei Jahre, aber dann höre ich auf. Dann hätten wir alle etwas ratlos da gestanden.“ In der SPD werden laut Barth jetzt Gespräche geführt. „Wir werden Perspektiven aufzeigen, aber jetzt bereits mögliche Kandidaten zu nennen, das ist zu früh.“

Für den Fraktionschef der Freien Wähler im Stadtrat, Peter Kelichhaus, ist der Rückzug nachvollziehbar. „Man muss auch die Gesundheit im Blick haben.“ Die FWG habe Janson 1995 als Kandidat nach Vöhringen geholt. Mitglied im FWG-Ortsverein sei Janson nicht, denn er wohne nicht in Vöhringen, sondern in Bellenberg. Aber er sitze für die Kreis-FWG im Kreistag. Kelichhaus erinnert an eine vor wenigen Wochen stattgefundene Klausurtagung, bei der Vorhaben für die Zukunft mit allen Fraktionen erörtert worden seien. „Da konnte man den Eindruck gewinnen, dass Herr Janson eine neue Amtsperiode anstrebt.“ Die FWG denke im Moment aber noch nicht daran, einen neuen Kandidaten aufzubauen. „Wir respektieren den Entschluss, wenn er auch schmerzt.“

