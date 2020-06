vor 33 Min.

Kollision auf der Kreuzung: Zwei Autofahrerinnen verletzt

Weil eine Autofahrerin ein anderes Auto beim Abbiegen übersehen hatte, stießen die beiden Fahrzeuge am Montagabend auf einer Kreuzung in Illertissen zusammen.

Bei einem Unfall am Montagabend in Illertissen sind zwei Frauen leicht verletzt worden. Gegen 21 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Auto auf der Dietenheimer Straße in Illertissen unterwegs und wollte an der Kreuzung beim Posthalterhaus in die Memminger Straße einfahren. Die Ampelanlage ist dort ab 20 Uhr außer Betrieb.

Der Rettungsdienst brachte die verletzten Frauen ins Krankenhaus

Beim Abbiegen übersah die Fahrerin ein vorfahrtberechtigtes Auto, das aus der Stadtmitte in Richtung Süden fuhr, und stieß mit diesem auf der Kreuzungsmitte zusammen. Dabei wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Zur Absicherung der polizeilichen Unfallaufnahme sowie zur Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen und für die weiteren Aufräumungsarbeiten wurde die Feuerwehr Illertissen zu Hilfe gerufen. So konnte die Straße nach etwa einer halben Stunde wieder freigegeben werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3500 Euro. (wis)

