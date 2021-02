vor 37 Min.

Kombi verliert Baueimer in Kurve: Auto wird beschädigt

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht bei Vöhringen. Zwei Baueimer spielten bei dem Vorfall eine Rolle.

Nach einer Unfallflucht bei Vöhringen sucht die Polizei nach Zeugen. Laut dem Bericht der Beamten fuhr am Samstag gegen 9.35 Uhr eine 32-Jährige mit ihrem roten Mazda auf der Straße NU14 von Vöhringen in Richtung Autobahn. Zwischen der Anschlussstelle Vöhringen und der Abzweigung nach Thal kam der Frau ein dunkler VW Passat entgegen, der im Kurvenbereich zwei Baueimer verlor. Diese kollidierten mit der Fahrzeugfront des Mazdas. Der Unfallverursacher, der mit einem dunkelgrauen Kombi unterwegs war, fuhr offenbar unbeirrt weiter. Auf dem Dachträger des Transporters war eine Leiter montiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Illertissen nimmt Hinweise unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

