vor 23 Min.

Komitee hat erste Ehrenmitglieder

Josef Kränzle und Franz Münzenrieder werden ausgezeichnet

Von Regina Langhans

Mit seinen ehemaligen Präsidenten Josef Kränzle und Franz Münzenrieder hat das Partnerschaftskomitee Elbogen in Illertissen nun auch die ersten Ehrenmitglieder bekommen. Der Stadtrat hat kürzlich, mit deren Ernennung, ihre Verdienste um die 1999 gegründete Städtepartnerschaft zwischen den Städten Illertissen und dem tschechischen Loket oder früheren Elbogen gewürdigt.

In seiner Laudatio sagte Manfred Wieser, vormals stellvertretender Partnerschaftspräsident im Elbogenkomitee, die beiden seien dafür verantwortlich, dass die Partnerschaft heute so erfolgreich dastehe. Josef Kränzle habe schon davor, im Rahmen der 1952 geschlossenen Patenschaft, Kontakte zu Elbogen gepflegt. Er habe dort den Aufbau historischer Projekte „menschlich mit Rat und finanziell mit Tat“ unterstützt. Dann sei er als Präsident bis 2011 Dreh- und Angelpunkt in der Entwicklung der Städtepartnerschaft gewesen.

Kränzle habe begonnen, Elbogener Jugendliche als Ferienarbeiter in seine Firma zu holen, ihnen Land und Leute gezeigt und die regelmäßigen Weihnachtsbesuche in Elbogener Kindergärten und Seniorenheimen initiiert. Damit sei, weg von repräsentativen politischen Begegnungen, die Freundschaft zwischen den Bewohnern der Städte gefördert worden. Und wie selbstverständlich habe Kränzle seinen Bus für Fahrten nach Elbogen zur Verfügung gestellt, sagte Wieser anerkennend.

Franz Münzenrieder wechselte dann 2011 von seiner Stellvertreterfunktion in die des Partnerschaftspräsidenten. Mit Unterstützung seiner Frau Margit habe er die Beziehungen um neue Projekte erweitert, etwa durch Austauchbesuche zwischen den Feuerwehren, Chor- und Orchestergruppen, der Teilnahme an Fußballspielen oder am Illertisser Sportereignis Run Bike Rock. Durch gegenseitige Besuche der jeweiligen Feste fände inzwischen reger kultureller und gesellschaftlicher Austausch statt, aber es komme auch zu Fachgesprächen in gemeinsamen Anliegen, etwa unter den Imkern, so Wieser. Diese Aktivitäten gipfelten zuletzt in der gemeinsamen Feier der nunmehr 20-jährigen Städtepartnerschaft vergangenes Jahr.

Wie berichtet, hatte danach Franz Münzenrieder sein Amt niedergelegt, desgleichen auch seine Ansprechpartnerin Jana Motlikova in Tschechien. Sie ist nun Präsidentin des daraufhin in Elbogen gegründeten Freundeskreises. In Illertissen war im Komitee Stellvertreter Manfred Wieser eingesprungen, der aber im neuen Gremium mit Präsidentin Susanne Asam ebenfalls nicht mehr vertreten ist.

