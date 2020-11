14.11.2020

Kommandanten tagen heuer nicht

Wie die Wehren im Unterallgäu dennoch an Informationen kommen

Seit Jahrzehnten treffen sich die Kommandanten im Feuerwehr-Inspektionsbereich Unterallgäu/Nord, der von Heimertingen bis Könghausen reicht, im November zu ihrer Dienstversammlung. In den letzten Jahren fand sie stets im Bürgerheim in Kirchhaslach statt. Doch aufgrund der Abstands- und Hygieneverordnungen infolge der Corona-Pandemie, vor allem aber durch den derzeitigen Teil-Lockdown, muss heuer die Kommandantendienstversammlung abgesagt werden. Kreisbrandinspektor Jakob Schlögel (Klosterbeuren) bedauerte diese Absage, dient doch die Versammlung unter anderem auch der Kameradschaftspflege im Inspektionsbereich Nord, der 45 Ortsfeuerwehren mit über 1800 Floriansjünger umfasst. Allerdings geht Schlögel davon aus, dass demnächst Infoschreiben an die einzelnen Feuerwehren herausgehen. Diesen sind nicht nur die neuesten Entwicklungen zu entnehmen, sondern voraussichtlich auch die Einsatzzahlen im abgelaufenen Feuerwehreinsatzjahr. (fs)

Themen folgen