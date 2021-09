Breitbandausbau in Weißenhorn: Das ist eine Entscheidung mit Weitblick

Plus Die Stadt Weißenhorn will den Ausbau des Glasfasernetzes im Rahmen eines Betreibermodells selbst realisieren. Langfristig profitiert die ganze Kommune davon.

Ja, es sind hohe Investitionen notwendig. Und ja, es erfordert Mut. Doch mit dem Beschluss, dass die Stadt Weißenhorn selbst im Rahmen des Betreibermodells den flächendeckenden Breitbandausbau realisiert, hat der Stadtrat eine kluge Entscheidung getroffen. Das Projekt ist wegweisend, langfristig können alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Selbstständige, Unternehmen und andere Einrichtungen davon profitieren.