Bubenhauser sollten das Gesprächsangebot des Denkmalamts annehmen

Plus Bürger und Bürgerinnen können bei Bauvorhaben in Bubenhausen von fachlicher Beratung und finanzieller Unterstützung profitieren. Es wäre falsch, sich dem zu verwehren.

Es war wahrlich kein angenehmer Abend für die beiden Vertreterinnen des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, die am Montag in der Fuggerhalle über den Ensembleschutz in Bubenhausen und das Kommunale Denkmalkonzept (KDK) informierten. Viele kritische Anmerkungen mussten sie sich anhören, denn die Vorbehalte unter den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern sind groß. Für das KDK muss das Denkmalamt zusammen mit der Weißenhorner Stadtverwaltung noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sollten das Gesprächsangebot allerdings auch nutzen und nicht auf stur schalten.

