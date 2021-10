Die Neu-Ulmer Kreiskliniken hängen am Tropf

Plus Das gestiegene Defizit der Neu-Ulmer Kreiskliniken ist ein erneutes alarmierendes Symptom. Doch alleine kann der Landkreis die Heilung nicht voran treiben.

Wenn es einem Patienten trotz aller Fürsorge, medizinischer Kunst und Pflege immer schlechter geht, ist das ein furchtbares Gefühl für die Behandelnden. Ähnlich muss es sich für die Verantwortlichen im Landkreis Neu-Ulm anfühlen, wenn sie auf ihre Krankenhäuser schauen. Nicht nur Corona verschlechtert den Zustand des Patienten Stiftungskliniken immer weiter. Es sind auch die Rahmenbedingungen, die das ohnehin schon pessimistisch geschätzte Defizit dieses Jahr noch einmal ansteigen ließen. Und ob die finanzielle Fieberkurve damit den Höhepunkt erreicht hat, weiß niemand.