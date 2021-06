Früher oder später wird es Zeit für den Familientag in Illertissen

Plus Die Veranstalter haben den Familientag in Illertissen kurzfristig an- und gleich wieder abgesetzt. Doch aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.

Die Freude währte nur kurz in Illertissen: Bereits wenige Stunden, nachdem die Stadt Illertissen über unsere Zeitung öffentlich machte, dass am Sonntag ein bunter Familientag gefeiert wird, kam auch schon die Absage des Festes. Dabei hätte alles gepasst: Ein kleines, aber feines Programm war in kürzester Zeit auf die Beine gestellt, sogar der Wetterbericht hatte am Ende einer Woche voller Regen, Hagel und Überflutungen für Sonntag ausnahmsweise Wärme und Sonnenschein versprochen. Und die Reaktionen der Illertisser auf die Ankündigung hatte gezeigt, wie sehr sich die Menschen nach Monaten der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen wieder einen Anlass zur Freude gewünscht hätten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen