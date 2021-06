Nautilla: In Illertissen werden Helden gesucht

Plus Das Freizeitbad Nautilla möchte endlich wieder für Besucher öffnen. Doch dafür braucht es Menschen, die mitmachen. Sie könnten die Helden des Sommers werden.

Die coolen Typen in den 1990er-Jahren hießen Mitch Buchannon, Eddie Kramer, Stephanie Holden und Casey Jean Parker. Sie waren die Rettungsschwimmer von Malibu, die in roten Shorts und Badeanzügen in der Serie "Baywatch" am Strand von Malibu Woche für Woche Leben retteten und dabei verdammt gut aussahen.

