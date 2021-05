Neue TSV-Halle Illertissen: Das Großprojekt ist demokratisch legitimiert

Plus Mit dem Bau der neuen Halle stimmen die Mitglieder des TSV Illertissen für ein Jahrhundertprojekt. Wie nötig das ist, haben die vergangenen Monate gezeigt.

Es ist wörtlich genommen ein Jahrhundertvorhaben, das die Mitglieder des TSV 1862 Illertissen bei ihrer Versammlung einstimmig abgesegnet haben. Denn die neue vereinseigene Sporthalle wird an der Bruckhofstraße auf einem Gelände erbaut, das dem Verein nun für 99 Jahre im Zuge eines Erbbaurechtsvertrages zur Verfügung steht. Damit hat einer der mitgliederstärksten Vereine der Vöhlinstadt ein höchst respektables Vorhaben in Gang gesetzt, das nicht nur dem individuellen Sportsfreund große und neue Möglichkeiten zur Ausübung seines Hobbys gibt, sondern das vor allem auch dem sozialen Leben in der Stadt, insbesondere im Jugendbereich, neue Impulse verleihen wird.

