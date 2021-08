Protest gegen Ensembleschutz: Die Bubenhauser brauchen klare Aussagen

Plus Die Grundidee des kommunalen Denkmalkonzeptes ist eigentlich gut. Doch in Bubenhausen überwiegt die Skepsis. Das ist aus mehreren Gründen nachvollziehbar.

Die Bürgerversammlung in Bubenhausen war längst überfällig. Es brodelt schon lange in dem beschaulichen Weißenhorner Stadtteil. Die vielen Plakate entlang der Babenhauser Straße sind nicht zu übersehen: Die Hauseigentümer wehren sich gegen das kommunale Denkmalkonzept (KDK) und fordern, dass der Ensembleschutz endlich aufgehoben wird. Sie wollen alte Wohnhäuser und Ställe abreißen und durch Neubauten ersetzen. Doch das geht momentan nur, wenn das bayerische Landesamt für Denkmalschutz zustimmt. Diese hohe Hürde wäre ja nachvollziehbar, wenn die historische Bedeutung einzelner Gebäude auch für Laien ersichtlich wäre oder ihnen verständlich erklärt werden würde. Doch in Bubenhausen ist das nicht der Fall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen