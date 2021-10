Weg ins Gewerbegebiet: Allein auf die Vernunft kann Illertissen nicht setzen

Plus Wenn der Hunger und die Faulheit groß sind, hilft auch der sicherste Überweg nicht. Gerade deshalb ist beim neuen Radweg in Illertissen Vorsicht angesagt.

Wie man's macht, ist es verkehrt. Das trifft bei diesem Verkehrsproblem in Illertissen wieder einmal zu. Lange wurde darüber diskutiert, wie der Weg ins vor knapp zwei Jahren gestartete Gewerbegebiet Leitschäcker für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende sicherer gemacht werden kann. Und die Antwort ist ernüchternd: Absolute Sicherheit gibt es an dieser Stelle einfach nicht.