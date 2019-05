vor 56 Min.

Kommt das große Schilderwechseln in Babenhausen?

Nach einer Verkehrsschau mit der Polizei diskutiert der Babenhauser Bauausschuss mögliche Änderungen. Nicht alle Vorschläge kommen gut an.

Schilder tauschen, Schilder abbauen, Schilder aufbauen: In der einen oder anderen Straße in Babenhausen müssen Autofahrer demnächst wohl mit Änderungen rechnen. Der Hintergrund: Im April hat eine Verkehrsschau mit dem Bauamt, Bauhof und der Memminger Polizei in der Marktgemeinde und in den Ortsteilen stattgefunden. Offene Fragen sollte der Bau- und Umweltausschuss nun in seiner Sitzung klären. Doch nicht mit allen Anmerkungen der Polizei waren die Räte einverstanden, auch wegen Erfahrungswerten.

Argentréring: Im Argentréring am Weinrieder Feld gilt derzeit Tempo 20. Die Polizei wies darauf hin, dass das eigentlich nicht zulässig ist in einem Wohngebiet. Denn Tempo 20 ist für verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche vorgesehen, ein Beispiel dafür ist die Hauptstraße in Illertissen. Deshalb ist laut Polizei eine Tempo-30-Zone anzuordnen. Doch damit haben die Räte so ihre Probleme. Die Begrenzung auf 20 Stundenkilometer sei ein Kompromiss gewesen zwischen Tempo 30 und verkehrsberuhigtem Bereich, wie er im angrenzenden Louvignéweg gilt, hieß es. Die Straße sei nicht für eine höhere Geschwindigkeit konzipiert, sagte Martin Gleich (CSU) – zumal dort viele junge Familien wohnen. Es deutete sich an, dass die Mehrheit bei Tempo 20 bleiben würde. Eine Entscheidung vertagte das Gremium jedoch. Eine Frage, die es noch klären wollte: Kann man Geschwindigkeitsüberschreitungen ahnden, wenn die Begrenzung offiziell gar nicht erlaubt ist?

Schönblick/Jahnstraße: Der südliche Teil der Straße Schönblick ist als eine Feuerwehrzufahrt zum Schulgelände ausgewiesen. Nach Rücksprache mit dem Kommandanten hat sich laut Bürgermeister Otto Göppel (CSU) aber herausgestellt, dass die Zufahrt in der Realität nicht immer gewährleistet ist. Grund sind Autos, die in diesem Bereich parken. Der Vorschlag der Verwaltung lautet: ein absolutes Halteverbot wegen der Feuerwehrzufahrt in der Pestalozzistraße und eingeschränktes Halteverbot mit dem Zusatz „Parken auf gekennzeichneten Flächen erlaubt“ an Schönblick und Jahnstraße. Die Parkausweise für Anwohner sollen beibehalten werden. Das Gremium stimmte zu.

Gänsberg: Diskutiert wurde auch über die Kreuzung von Gänsberg und Paul-Keller-Straße. Sie ist derzeit mit einem Schild versehen, das besagt „Vorfahrt an der nächsten Kreuzung“. Am Gänsberg werde jedoch oftmals zu schnell gefahren, so Göppel, und es gebe immer wieder Beschwerden. Deshalb wurde geraten, die Vorfahrtsregelung zu entfernen und auf „Rechts vor Links“ zu setzen. Das kann aus Sicht der Polizei als Tempo-Bremse wirken.

Rat Martin Gleich erinnerte an die Hintergründe der Vorfahrtsregelung: Sie sei beschlossen worden, da sich der Verkehr nach dem Bau des Wertstoffhofs verzehnfacht habe. Bürgermeister Göppel sprach sich dafür aus, die geltende und gewohnte Regel beizubehalten. Eine Entscheidung wurde vertagt.

Tiroler Straße: Es wurde laut Göppel überlegt, in der Tiroler Straße zusätzlich zur Verkehrsberuhigung ein einseitiges, eingeschränktes Halteverbot anzuordnen. So sollen unübersichtliche Stellen im Kurvenbereich verhindert werden, die durch parkende Autos entstehen. „Zu bestimmten Zeiten ist das da wirklich kritisch. Da ist man manchmal im Blindflug unterwegs“, sagte Josef Deggendorfer (Freie Wähler). Die Räte wollen nun noch prüfen, wo sich ein Halteverbot anböte. (stz)

