Kommt der Mai diesmal ohne Bäume?

Plus Wegen der Corona-Situation können die Vereine nicht einschätzen, wie dieses Jahr Maifeiern möglich sein könnten. In einigen Kommunen hofft man auf Kompromisse.

Im April laufen die Vorbereitungen für die Maifeiern in der Region in der Regel auf Hochtouren. Doch die derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen machen eine Planung praktisch unmöglich. Wie gehen die Vereine in den Städten und Gemeinden in der Region damit um? Wir haben nachgefragt. Eine Gemeinde im IZ-Verbreitungsgebiet wird dieses Jahr auf jeden Fall einen Maibaum haben.

Maibaumfeiern in Illertissen: Das sagt der Bürgermeister

Corona-Krise schlägt Tradition: Auch viele Maibaumfeiern in der Region werden der staatlich verordneten Ausgangssperre zum Opfer fallen. Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen erklärt: „Maifeiern finden im Stadtgebiet auf keinen Fall statt und es werden auch keine Bäume aufgestellt, soweit die Feuerwehr beteiligt ist.“ In einigen Stadtteilen ist nicht die Feuerwehr, sondern sind örtliche Vereine für das Aufstellen zuständig. Doch auch die haben entschieden: Innerhalb des Illertisser Stadtgebiets wird zum Start in den Mai weder gefeiert noch getanzt oder ein Baum aufgestellt.

Bei der Maibaumfeier in Illertissen 2019 wurde am Vorabend des 1. Mai mit großem Publikum auf dem Schrannenplatz am Rathaus gefeiert. Video: Wilhelm Schmid

Auf Nachfrage beim Kulturring Au heißt es, diese Traditionspflege falle heuer komplett aus. Auch wenn der örtliche Gartenbauverein mit dem Binden der Girlanden jederzeit loslegen könnte, wie Kulturringsprecher Martin Binder versichert. Aus Betlinshausen war von Bernd Rapp, Vorsitzender der Feuerwehr und des Kulturrings, zu erfahren: „Der Baum wird von der Wehr aufgestellt und hat seinen Platz direkt am Feuerwehrhaus, da können die anderen Vereine gar nichts ausrichten.“ Er bezieht sich auf die Anweisung des Kreisbrandinspektors Bernhard Schmid, die allen Feuerwehren ein Aufstellen der Maibäume untersagt. Auch in Tiefenbach rückt der Vereinsring von seiner Tradition ab, und aus Jedesheim erklärt Klaus Dolp: „Wir halten uns an die Empfehlung. Also kein Baum und keine Feier.“

Bürgermeister sagt ab - "schweren Herzens", wie er schreibt

In Vöhringen sowie den Stadtteilen Illerberg und Illerzell sind sämtliche Maibaumfeiern abgesagt, ebenso in Bellenberg. In den Rothtalgemeinden fallen die Entscheidungen individueller aus: In Oberroth und Unterroth wird alles abgesagt, wobei der Unterrother Bürgermeister Gerhard Struve im Mitteilungsblatt bekannt gibt: „Diese Mitteilung schreibe ich schweren Herzens.“ Für die Marktgemeinde Buch sagt dritter Bürgermeister Willy Weiske: „Die Feiern erübrigen sich ja von vornherein.“ Was das Aufstellen in Buch selbst angehe, würden die Vereine in einer Videokonferenz darüber beraten. Doch er hat Zweifel, ob Bäume rechtzeitig fertig werden könnten: „Sollte die Ausgangssperre aufgehoben werden, müssten die Girlanden bis 25. April fertig sein, denn das ist unser Aufstellungstermin.“

Nur Christertshofen hat bereits einen Maibaum

In Gannertshofen will man flexibel reagieren, schon wegen der Heimatverbundenheit, sagt Armin Machowetz: „Fällt die Sperre weg, ist der Baum schnell aus dem Wald geholt, mit künstlichem Grün geschmückt und vom Kran aufgestellt.“ Die Christertshofer finden, dass sie „fein raus“ sind: Ihr Maibaum wird nämlich jeweils für mehrere Jahre aufgestellt und ist somit heuer noch vorhanden.

Selbst bei gelockerten Beschränkungen würde die Zeit knapp werden

Auch Ritzisried sieht positiv in die Zukunft und wäre gegebenenfalls mit einem kleineren Baum ohne Girlanden zufrieden. In Nordholz und Obenhausen wird die Tradition aber diesmal ausfallen, ebenso in Osterberg und auch in Weiler. Dort werden üblicherweise im Hof von Martin Schlecker die Girlanden gebunden. Er hat große Bedenken: „Auf jeden Fall wird die Zeit knapp und dann sind bei uns die älteren Leute und somit eigentlichen Risikogruppen im Einsatz.“ Damit gebe es heuer eben keinen Osterbrunnen und keinen Maibaum.

Die Marktgemeinde Babenhausen strebt einen Kompromiss an, indem sie mit einem reinen Aufstellen des Maibaums die schöne Tradition lebendig halten will. Auch im Markt Altenstadt haben sich die Verantwortlichen noch zum Abwarten entschlossen, weil sie ihre Entscheidung kurzfristig treffen wollen. Ähnlich sehen es auch die Altenstadter Ortsteile, indem sie mit ihrer Entscheidung übers Aufstellen ebenfalls noch zuwarten.

In Kellmünz wurde die Maibaumfeier bereits aus dem Veranstaltungskalender entfernt, wo sie in der Vorwoche noch aufgeführt war. Und für das Haseltal spricht Kirchhaslachs Bürgermeister Franz Grauer. Es werde wohl keine Maibäume geben, da er eine Verlängerung des Kontaktverbotes befürchtet. Aber er bleibt trotzdem optimistisch: „Sollte ich mich täuschen, wird im ‘Greuth’ bestimmt noch der eine oder andere Baum gestellt.“

