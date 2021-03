vor 17 Min.

Kommunalaufsicht kassiert Beschluss des Bauausschusses in Babenhausen

Plus Der Babenhauser Franz Mutzel hat sich an die Kommunalaufsicht gewandt und einen Beschluss des Bauausschusses beanstandet. Was er kritisiert.

Von Sabrina Karrer

Es war eine knappe Entscheidung, die im Januar im Babenhauser Bauausschuss gefallen ist: Nun wurde sie vom Landratsamt als übergeordnete Behörde für nichtig erklärt. Zuvor hatte es eine Beschwerde gegeben. Was ist passiert?

Rückblick: Das Babenhauser Gremium hat mit fünf zu vier Stimmen beschlossen, dass in der Hirtengasse die Einbahnstraßenregel aufgehoben und ein verkehrsberuhigter Bereich eingerichtet würden. Im Nachgang gab es offenbar Unmut über diese Abstimmung. Auch die Kommunalaufsicht am Unterallgäuer Landratsamt wurde zurate gezogen.

Die Einbahnregelung in der Hirtengasse in Babenhausen sollte aufgehoben werden. Bild: Bernd Hohlen (Symbolbild)

Wie berichtet, hatte sich der Bauausschuss im Januar mit der Verkehrssituation in der Hirtengasse befasst. Zur Diskussion stand, dort einen verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen. Die für die Tempobremse erforderlichen baulichen Veränderungen böten sich heuer an, sagte Bürgermeister Otto Göppel ( CSU), weil in der Hirtengasse ohnehin Arbeiten anstünden. Eine längere Debatte unter anderem zu den Mehrkosten entwickelte sich, die in das knappe Votum mündete. Damit schien das Thema vom Tisch. Nun aber taucht es wieder in einer Tagesordnung auf - diesmal in derjenigen für die Marktratssitzung am Mittwoch. Warum?

Babenhauser sieht Vertrauen in Politik bedroht

Der Babenhauser Franz Mutzel hat sich mit der Bitte um rechtliche Überprüfung an die Kommunalaufsicht am Landratsamt gewandt. Gegenüber unserer Redaktion erklärt er, er beanstande nicht die Sinnhaftigkeit der Baumaßnahme, sondern das Zustandekommen des Beschlusses. Denn einer der fünf Markträte, die für das Vorhaben gestimmt haben, ist selbst Anwohner der Hirtengasse. "Es ist mir völlig unverständlich, dass dem Bürgermeister und den Markträten nicht bewusst ist, dass bei einem persönlichen Vorteil oder auch Nachteil ein Gemeinderat nicht mit abstimmen darf", lässt Mutzel, ehemaliger CSU-Kreisrat, wissen. Hätte der an der Straße wohnende Marktrat nicht mit abgestimmt, hätte das Ergebnis 4:4 gelautet - womit das Vorhaben abgelehnt gewesen wäre. Mutzel erklärt, er habe auch deshalb die Kommunalaufsicht kontaktiert, da "mittlerweile 18 erboste Personen bei mir vorsprachen", die die Rechtmäßigkeit des Beschlusses stark anzweifelten. Durch einen Vorgang wie diesen sieht der Babenhauser das Vertrauen in die Politik bedroht.

Kommunalaufsicht Unterallgäu entdeckt Urteil in vergleichbarem Fall

Die Kommunalaufsicht ist offenbar bei einer Recherche auf ein Urteil aus dem Jahr 2011 gestoßen, das "in einem vergleichbaren Fall tatsächlich die unmittelbare persönliche Beteiligung festgestellt hat", wie es im Antwortschreiben an Mutzel heißt, das unserer Redaktion vorliegt. Der Beschluss sei somit ungültig, stellt der Babenhauser klar, und müsse ohne Mitwirkung des besagten Mitglieds neu gefasst werden.

Bürgermeister Göppel sagt auf Nachfrage, dass der Verwaltung nicht bewusst gewesen sei, dass der betroffene Marktrat nicht hätte an der Beschlussfassung beteiligt sein dürfen. "Wir haben davor darüber gesprochen und waren eigentlich der Meinung, dass er keinen persönlichen Vorteil hat und abstimmen darf." Angesichts des Gerichtsurteils, von dem er im Nachgang erfahren habe, stellt sich die Sache nun anders dar. "Ich habe kein Problem damit, dass neu abgestimmt wird", sagt Göppel. Ihm zufolge werden am Mittwoch auch noch weitere Markträte mit räumlichen Bezug zur Hirtengasse bei diesem Tagesordnungspunkt kein Votum abgeben dürfen.

