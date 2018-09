vor 41 Min.

Kommunalpolitiker mit Leib und Seele

Thomas Held ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Er engagierte sich über viele Jahre hinweg in Babenhausen

Babenhausen Er hat mehr als 20 Jahre lang das kommunalpolitische Leben in Babenhausen geprägt und sich für die deutsch-französische Freundschaft eingesetzt: Am Mittwoch ist Thomas Held im Alter von 63 Jahren verstorben. Seinem Tod ging eine schwere Erkrankung voraus. Held hinterlässt eine große Lücke sowohl in seiner Familie als auch in der Marktgemeinde, wie von vielen Seiten zu erfahren ist.

Held kam 1955 in Pirna zur Welt. Mit neun Jahren kam er in den Fuggermarkt, wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte. Nach dem Abitur studierte er Veterinärmedizin und trat damit in die Fußstapfen seines Vaters, der eine Tierarztpraxis führte. Nach dem Studium kam Held nach Babenhausen in die Familienpraxis zurück.

Doch nicht nur der berufliche Werdegang war ihm praktisch in die Wiege gelegt, sondern auch die Liebe zur Kommunalpolitik. Sein Vater war jahrelang Marktgemeinderat und Zweiter Bürgermeister. 1996 zog auch Thomas Held über die CSU-Liste in das Gremium ein, dem er bis zu seinem Tod angehörte.

2002 übernahm er das Amt des Vorsitzenden der CSU/JWU-Fraktion und das des Zweiten Bürgermeisters. Beide Ämter bekleidete er bis 2014 mit viel Herzblut. Auch für die Jugendarbeit hatte er stets ein offenes Ohr, etwa als es um die Einrichtung eines Jugendzentrums ging. Über die Jahre hinweg gehörte Held vielen Ausschüssen an, unter anderem dem Haupt- und Finanzausschuss, dem Zweckverband Realschule und der VG-Gemeinschaftsversammlung. Als Kulturreferent war Held nicht zuletzt auch auf diesem Gebiet aktiv. Seit 2004 gehörte er dem Arbeitskreis Kultur, Bildung und Soziales an, der etwa die Babenhauser Kulturtage organisiert.

Außerdem war Held Vertreter der Gemeinde im Partnerschaftsverein. Und der Jumelage war er, zusammen mit seiner Familie, von Anfang an äußerst aufgeschlossen. Mit seiner Frau Barbara und den Kindern war er maßgeblich an der Planung der Partnerschaftstreffen beteiligt und auch selbst Gastgeber. Als vor Kurzem ein personeller Umbruch im Verein anstand, erklärte sich Held spontan dazu bereit, mit Wilhelm Flach die Posten der Geschäftsführer zu übernehmen.

Der CSU-Ortsverband verliert nun ein engagiertes Mitglied, das diesem seit 1990 angehörte. Held war von 2001 bis 2009 Ortsvorsitzender und danach bis heute stellvertretender Vorsitzender. Christian Pfeifer, heute Ortsvorsitzender, sieht in Helds Tod einen großen Verlust für die CSU, vor allem aber auch für die Marktgemeinde.

Dies unterstreicht Bürgermeister Otto Göppel. Held habe sich in vielfältiger Weise für das Gemeinwohl eingesetzt. Zudem sei er glühender Verfechter des europäischen Gedankens und der Jumelage gewesen. Laut Göppel war „Organisieren eine große Stärke“ des Verstorbenen, der stets „ehrlich und geradeheraus war und dessen Wort Gewicht hatte“. Göppels Mitgefühl gehört den Hinterbliebenen, vor allem der Witwe und den vier Kindern. (fs)

