21:25 Uhr

Kommunalwahl 2020 in Babenhausen: Die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Ergebnisse der Kommunalwahl in Babenhausen gibt es am Abend des 15. März. Die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl finden Sie dann hier.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Am 15. März öffnen in ganz Bayern die Wahllokale für die Kommunalwahl 2020. Dann werden auch die Einwohner von Babenhausen im Landkreis Unterallgäu über die Zukunft des Gemeinderats und des Bürgermeisteramts entscheiden. Die Kommunalwahlen finden jeweils im Sechs-Jahres-Turnus statt. Erste Ergebnisse sollen noch am Wahlabend bekanntgegeben werden. Mehr zu den Wahlergebnissen lesen Sie hier.

Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Babenhausen: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

In ganz Bayern wird am 15. März 2020 gewählt - auch in Babenhausen. Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 soll es noch am Sonntagabend geben. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sobald erste Auszählungen feststehen, informieren wir Sie hier über die Ergebnisse.

Wenn bei der Bürgermeister-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

Für die Bürgermeisterämter im gesamten Landkreis gibt es fast 80 Kandidaten - bei 52 Kommunen. In Babenhausen hofft der amtierende Bürgermeister und CSU-Politiker Otto Göppel auf eine Wiederwahl. Er hat zwei Gegenkandidaten: Benedikt Neubauer und Walter Kalischek.

Ergebnis der Kommunalwahl in Babenhausen: Wahlergebnisse der vergangenen Gemeinderatswahl

Wie viele Sitze in den Gemeinderat gewählt werden, hängt mit der Einwohnerzahl zusammen. Im Gemeinderat von Babenhausen stehen mit etwa 5600 Einwohnern demnach 20 Sitze zur Verfügung, die am 15. März neu vergeben werden.

Bei der Kommunalwahl in Babenhausen vor sechs Jahren lag die Wahlbeteiligung bei rund 54 Prozent. Hier die Ergebnisse der Gemeinderatwahl aus dem Jahr 2014 im Überblick:

CSU: 7 Sitze

Freie Wähler e.V.: 7 Sitze

Liste engagierter Bürger/SPD: 3 Sitze

Junge Wähler Union: 3 Sitze

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen