Kommunalwahl: Harmonie bei den Christsozialen in Babenhausen

Geschlossen nominieren die Mitglieder des Babenhauser CSU-Ortsverbands Otto Göppel zu ihrem Bürgermeisterkandidaten. Auch die Anwärter für den Marktrat erhalten Zuspruch.

Von Sabrina Schatz

Den Gerüchten im Vorfeld zum Trotz ist die Entscheidung der CSU-Mitglieder am Ende einstimmig ausgefallen: Amtsinhaber Otto Göppel soll erneut Bürgermeister werden. Wie berichtet, hatte man in Babenhausen gemunkelt, es könnte einen zweiten Kandidaten in den CSU-Reihen geben. Davon war während der Nominierungsversammlung des Ortsverbands keine Rede. Auch die präsentierte Liste der Marktratsanwärter wurde ohne Gegenstimme beschlossen. Ortsvorsitzender Christian Pfeifer benannte die Ziele für die Kommunalwahlen 2020: das Amt des Bürgermeisters zu besetzen und sich – zusammen mit der Jungen Wähler Union – die Mehrheit im Marktrat zu sichern.

20 Kandidaten treten für die CSU an, um die Politik vor Ort mitgestalten zu können. Pfeifer betonte, dass die Liste facettenreich sei. In der Tat: Die jüngste Bewerberin ist gerade einmal 18, der älteste Anwärter 79 Jahre alt. Der Altersdurchschnitt sei deutlich gesunken auf 47,9 Jahre, so Pfeifer. Die Berufsbilder reichten vom Schreinermeister, Schulamtsdirektor und Leiter der Babenhauser Jugendbildungsstätte bis zum Energie- und Umweltmanager – von den Ehrenämtern abgesehen.

Langjährige Marktratsmitglieder treten nicht mehr an: Beatrix Käßmeyer, Elfriede Rothdach und – nach bemerkenswerten 42 Jahren in dem Gremium – Martin Gleich. Bereits während der aktuellen Legislaturperiode ausgeschieden sind Alfons Müller und der verstorbene Thomas Held.

Bürgermeister Göppel stellte sich und seine Ziele vor: Der 56-Jährige – Ehemann und Vater zweier erwachsener Kinder – bezeichnet sich als „echten Babenhauser“, denn er sei noch im früheren Krankenhaus in der Marktgemeinde geboren worden. Er hatte bei örtlichen Banken gearbeitet, bevor er 2008 Rathauschef wurde. Seit 2014 sitzt er im Unterallgäuer Kreistag, wofür er auch bei der Wahl 2020 kandidiert. Zudem ist Göppel Vorsitzender des Kreisverbands Unterallgäu im Bayerischen Gemeindetag. Seit er Bürgermeister ist, seien 28 Millionen Euro in Babenhausen investiert worden. Gleichzeitig sei der Schuldenstand gesunken. Als wichtige Projekte nannte Göppel beispielsweise die Sanierung des „Rössle“ und der Friedhofskapelle, die Erweiterung der Realschule und die Ausweisung des Baugebiets Weinrieder Feld.

„Aber auch die Zukunft wird spannend“, sagte er und wies mitunter auf die Pläne für den Zehentstadel und den Bau eines Kindergartens auf dem Schlossareal hin – „Chancen, die man nicht aus der Hand geben darf“. Auch die Spange als Teil einer Ortsumfahrung stünde 2021 an. Zuversichtlich sei er trotz „diverser Probleme“, was die Gewerbegebietserweiterung angeht.

Christian Pfeifer listete ebenfalls die Eckpunkte des CSU-Wahlprogramms auf. Dabei kündigte er auch an, dass die Informationspolitik verbessert werden solle: „Wir müssen Betroffene zu Beteiligten machen.“

Später läutete der Ortsvorsitzende dann den Wahlkampf ein: Er ging auf andere Parteien und Gruppen mit Listen ein. Vor allem an die Grünen richtete Pfeifer seine Worte: „Grün reden und grün leben sind wohl zwei Paar Stiefel.“ Er betonte mit Verweis auf die Kompetenzen der CSU-Ratsanwärter: „Wir können auch grün.“ Die SPD stellt, wie berichtet, keine Kandidaten (Babenhauser SPD stellt keine Marktratskandidaten). Die Partner-Fraktion JWU habe eine „hervorragende Liste“ präsentiert (JWU will im Babenhauser Marktrat mindestens drei Sitze). „Zu den Freien Wählern und der LeB sind bislang nur Gerüchte im Umlauf. Und an Gerüchten will sich die CSU nicht beteiligen.“

Die Kandidaten für den Marktrat (mit Listenplatz) : 1. Otto Göppel , 2. Christian Pfeifer , 3. Werner Sutter , 4. Sonja Henle , 5. Andreas Birk , 6. Hubert Putz , 7. Kay-Uwe Bertram , 8. Robert Sigg , 9. Hubert Rendle , 10. Natascha Liedel , 11. Michael Sell , 12. Sebastian Ganser , 13. Manfred Lingens , 14. Thomas Schulze , 15. Petra Schedler , 16. Alexandra Fischer , 17. Dominik Rehder , 18. Helmut Henle , 19. Markus Ammann , 20. Daniel Hartmann .



