20.01.2020

Kommunen schmieden Allianz

Beschluss fällt am Dienstag in Illertissen

Es ist eine außergewöhnliche Sitzung, die am morgigen Dienstag, 21. Januar, in der Illertisser Schranne stattfinden wird: Stadt- und Gemeinderäte aus sieben Kommunen treffen sich dort, um gemeinsam die Allianz Iller-Roth-Biber zu schmieden. Hinter dem etwas sperrigen Titel „Integriertes ländliches Entwicklungskonzept Iller-Roth-Biber“ (kurz ILEK) verbirgt sich ein Zukunftsprojekt, für das sich die Gemeinden Oberroth, Osterberg, Roggenburg, Unterroth, die Marktgemeinden Buch und Kellmünz sowie die Stadt Illertissen zusammengeschlossen haben. Es geht dabei zum einen um Aspekte wie den demografischen Wandel in der Bevölkerung, die Veränderungen in den Ortskernen mit leer stehenden Gebäuden. Zum anderen wollen die Gemeinden miteinander zusätzliche Aufgaben wie die Auswirkungen des Klimawandels und neue Anforderungen an Infrastruktur und Daseinsvorsorge angehen.

In der gemeinsamen Sondersitzung am Dienstag stellt das Büro Baader Konzept Gunzenhausen das von ihm erstellte Konzept vor – gleich im Anschluss sollen dann die einzelnen Stadt-, Markt- und Gemeinderatsgremien darüber abstimmen. Die öffentliche Sitzung in der Schranne beginnt um 19 Uhr. (rjk)

