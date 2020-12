vor 5 Min.

Kommunionhelfer sind seit 40 Jahren im Dienst

Päpste und Pfarrer wechseln, Elisabeth Huy und Jürgen Kohler bleiben

Seit 40 Jahren unterstützen Elisabeth Huy und Jürgen Kohler als Kommunionhelfer die Priester in Altenstadt. Für diesen langjährigen ehrenamtlichen Dienst wurden sie beim Sonntagsgottesdienst mit einer Urkunde der Diözese und der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Es sei ein „außerordentlicher und außerordentlich wichtiger Dienst in der Liturgiefeier“, sagte Angela Laupheimer, Mitglied des Pfarrgemeinderats, in ihrer Ansprache.

In den 40 Jahren sei viel passiert, veranschaulichte Laupheimer den Zeitraum dieses langjährigen Engagements. So wechselten Bundeskanzler und Päpste, Bürgermeister und Pfarrer. „Frau Huy und Herr Kohler sind immer noch da!“, stellte Laupheimer fest. Der Einsatz der beiden Geehrten geht weit über den des Kommunionhelfers hinaus. So war Kohler beispielsweise lange Jahre Pfarrgemeinderatsvorsitzender und Huy organisierte gemeinsam mit ihrem Mann in der Pfarrei regelmäßigen Veranstaltungen für das Hilfswerk Missio.

Ihren Dienst bei der Liturgiefeier werden die beiden weiter ausüben. „Wir sind froh, dass wir sie haben“, sagte Laupheimer. Seit gut zwei Jahren machen die Kommunionhelfer ihren Dienst unter Leitung von Pfarrer Thomas Kleinle. Bereits jetzt habe er ihren Einsatz „sehr zu schätzen gelernt“, betonte der Pfarrer. (az)