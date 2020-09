vor 53 Min.

Konferenz mit der Kanzlerin

Was Angela Merkel dem Landrat versprochen hat

Videokonferenzen sind inzwischen auch im Landratsamt Neu-Ulm alltäglich – diese spezielle war jedoch etwas Besonderes: Landrat Thorsten Freudenberger und die stellvertretende Leiterin des öffentlichen Gesundheitsdienstes am Landratsamt, Dr. Stephanie Kurz, nahmen an einer Internet-Konferenz mit der Bundeskanzlerin teil. „Der Öffentliche Gesundheitsdienst in der Corona-Krise“ lautete das Thema der Tagung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel habe dabei den Gesundheitsämtern in Deutschland für ihre zentrale Rolle bei der Bekämpfung des Coronavirus gedankt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Sie hätten „einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass wir das Infektionsgeschehen bislang in Deutschland doch weitgehend unter Kontrolle halten konnten“, sagte Merkel den Teilnehmern.

Die Infektionsketten zu verfolgen sowie Corona-Tests und Quarantänen anzuordnen bedeuteten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter einen „unfassbaren Mehraufwand“, so Merkel weiter. Diesem trage der Bund mit einem Vier-Milliarden-Euro-Paket zur besseren personellen und materiellen Ausstattung der Öffentlichen Gesundheitsdienste Rechnung.

Bis Ende 2022 sollen nach den Worten der Kanzlerin mindestens 5000 unbefristete Vollzeitstellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst neu entstehen. Außerdem sei eine breit angelegte Unterstützung bei digitalen Lösungen, etwa für Meldesysteme, geplant. 90 Prozent der zusätzlichen Stellen sollen in den Landkreisen und kreisfreien Städten geschaffen werden. Je nach Größe des Gesundheitsamts könnten es zehn, 20 oder 30 Stellen mehr sein, berichtet das Landratsamt Neu-Ulm aus der Tagung.

Seitens des Freistaates Bayern sei ebenfalls eine personelle Aufstockung der Gesundheitsämter vorgesehen. Im Landratsamt Neu-Ulm sollen die ersten Bewerbungsgespräche und Einstellungen dafür bereits erfolgt sein. (az)

