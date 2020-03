19.03.2020

Kontakt über Telefon und Internet

Weitere Behörden schließen ihre Türen. Der TÜV nimmt keine Fahrprüfungen mehr ab

Weitere Behörden und Einrichtungen im Landkreis haben ihre Erreichbarkeit eingeschränkt.

Ab Mittwoch, 18. März, wird der Publikumsverkehr in den Servicezentren bei den bayerischen Finanzämtern bis einschließlich 19. April vorübergehend vorsorglich eingestellt – auch im Finanzamt Neu-Ulm. Der Service der Finanzämter bleibe weiterhin in vollem Umfang gewährleistet. Der Kontakt zu den Finanzämtern sei weiter über verschiedene Wege möglich, zum Beispiel per Telefon, schriftlich per Post oder durch den Einwurf von Steuererklärungen und Anträgen in den Briefkasten des Finanzamts, via E-Mail sowie über das Onlineangebot der Steuerverwaltung www.elster.de. Die Vereinbarung eines persönlichen Termins mit dem jeweiligen Sachbearbeiter bleibe weiterhin möglich.

Zum Beginn der Saison für die Mehrfachantragstellung weist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Mindelheim darauf hin, dass Landwirte ihre Mehrfachanträge elektronisch über das Internet unter www.ibalis.bayern.de stellen müssen. Hier können auch alle erforderlichen Anlagen und Informationen aufgerufen werden. Bei Unklarheiten stehen die Online-Hilfen zur Verfügung. Eine telefonische Beratung ist unter der Hotline-Nummer 08261/991956 am AELF Mindelheim eingerichtet. Eine persönliche Vorsprache sei nur in dringenden Fällen erforderlich und sollte telefonisch über die Hotline abgesprochen werden. Persönliche Beratungstermine sind dieses Jahr nur noch am Dienstort in Mindelheim, Hallstattstraße 1 möglich.

In Vöhringen entfallen die ursprünglich am 26. und 30. März sowie 2. April vorgesehenen Gremiumssitzungen des Stadtrats. Das Vöhringer Rathaus ist bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Dienstbetrieb der Stadtverwaltung wird gleichwohl aufrechterhalten und Bürgeranliegen werden weiterhin telefonisch und per E-Mail bearbeitet. Für dringende und unaufschiebbare bestehe zudem die Möglichkeit, gegebenenfalls auch Termine zu vereinbaren. Zu erreichen ist die Stadtverwaltung per Mail unter stadtverwaltung@voehringen.de oder telefonisch unter 07306/9622-0.

Die Arbeitsagenturen und Jobcenter haben weitere lokale Rufnummern eingerichtet, da aufgrund des erhöhten Anrufankommens die Telefonleitungen überlastet sind. Das Jobcenter Neu-Ulm ist unter 0731/1759 555 erreichbar.

Der Besucherverkehr im Unterallgäuer Landratsamt in Mindelheim und in der Außenstelle in Memmingen ist stark eingeschränkt. Landrat Hans-Joachim Weirather appelliert an alle Bürger, sich vorrangig über die Internetseiten zu informieren und telefonisch oder per Mail Kontakt aufzunehmen. Unbedingt notwendige persönliche Termine seien möglich, sollten allerdings zwingend telefonisch vereinbart werden. Nummern aller Ansprechpartner sind unter landratsamt-unterallgaeu.de zu finden. Die Telefonzentrale ist unter 08261/995-0 zu erreichen. Die Kfz-Zulassungsstelle Mindelheim ist nur für unabdingbare Zulassungsvorgänge besetzt, besonders für Zulassungen im gewerblichen Bereich. Dasselbe gilt für die Führerscheinstelle Mindelheim. In der Außenstelle Memmingen sind die Zulassung- und die Führerscheinstelle geschlossen.

Die meisten Wertstoffhöfe und Kompostanlagen im Unterallgäu sind weiterhin geöffnet. Das teilt die Kommunale Abfallwirtschaft mit. Aktuell geltende Öffnungszeiten sind unter unterallgaeu.de/wertstoffhoefe zu finden oder können bei der jeweiligen Gemeindeverwaltung erfragt werden. Die Abfallwirtschaft bittet Besucher, die Wertstoffhöfe nur aufzusuchen, wenn sich eine Entsorgung nicht verschieben lässt. Zum Schutz ist ein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten. Um dies zu gewährleisten, könne derzeit keine Hilfestellung bei der Anlieferung und beim Entladen geleistet werden, so das Landratsamt. Fragen beantwortet die Abfallwirtschaftsberatung, Telefon 08261/995 -367 oder -467.

Ab sofort führt der TÜV Süd in Bayern und BadenWürttemberg keine Theorie- und Praxisprüfungen mehr durch. Die Regelung gelte vorerst bis zum 19. April. Eine „Notfallversorgung“ mit Prüfungen für Bewerber, die dringend zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung eine Fahrerlaubnis benötigen (wie Feuerwehr, THW, Polizei, Rotes Kreuz) werde aufrecht erhalten. (az)

