Kontrolle bei Illertissen: 24-Jähriger überschreitet Lenkzeit

Weil ein junger Lastwagenfahrer mehrere Verstöße beging, durfte er mit seinem Gespann nicht weiterfahren. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung erbringen.

Einen guten Riecher hatten Beamte des Schwerverkehrkontrolltrupps am Donnerstagnachmittag in der Nähe von Illertissen. An der A7 auf Höhe des Parkplatzes Tannengarten kontrollierten sie einen Lastwagen mit Anhänger, der in Richtung Norden fuhr. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer gleich mehrere Verstöße beging.

24-Jähriger darf mit seinem Gespann nicht weiterfahren

Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der Fahrer nicht an die Lenkzeiten, bediente sein digitales Kontrollgerät falsch und benutzte die Fahrerkarte nicht, um über seine tatsächliche Fahrzeit hinwegzutäuschen. Da die Verstöße gravierend waren, musste der Mann sein Gespann abstellen und für das Bußgeldverfahren eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 1000 Euro hinterlegen. (AZ)

