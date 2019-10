vor 58 Min.

Konvoi der Superlative: In Unterroth treffen sich Traktor-Fans

In Unterroth haben Liebhaber von Traktoren der finnischen Firma Valtra ihre Gefährte präsentiert. Die Zuschauer konnten über die Kolosse nur staunen.

Mit einem Hupkonzert am Sonntagmorgen, Punkt 10 Uhr, begrüßte ein Konvoi der Superlative – Traktor-Kolosse der finnischen Firma Valtra – die angebrochene Winterzeit und die Bürger von Unterroth.

Der Inhaber des Landmaschinenfachbetriebes Manfred Mayer und sein Team hatten zum siebten Valtra-Treffen nach Unterroth geladen. Heuer sind 72 Valtrabesitzer zu der Schlepperparade angereist. An die 10.000 PS standen eng geparkt auf dem Hof. „So wie sich die Landwirtschaft verändert hat, hat sich die Landtechnik ebenfalls rasant entwickelt“, sagte Mayer. Mit einem solchen Treffen wolle er den Leuten zeigen, was für Maschinen auf den Feldern und Wäldern heute eingesetzt werden.

Viele Schaulustigen säumten die Straßen, als sich der Konvoi der bulligen, glänzenden Trecker in Richtung Ortsausgang bewegte. Dort gruppierten sie sich zu dem Buchstaben L. „Erst in drei Jahren, beim zehnten Valtra-Treffen, wird das Geheimnis um den jährlichen Buchstabensalat gelöst“, verriet Werkstattleiter Fredi Mayer. In Unterroth findet das deutschlandweit einzige Valtra Treffen statt.

