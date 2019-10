07:00 Uhr

Konzert in St. Martin verbindet Gregorianik und Gegenwart

"Lux Aeterna" ist das Motto des Kirchenkonzerts, das bald in St. Martin in Illertissen statt findet.

Kammerchor und Kammerorchester geben ein gemeinsames Kirchenkonzert unter dem Titel Lux Aeterna, also Ewiges Licht.

Von Regina Langhans

Mit „Lux aeterna“ (Das ewige Licht) haben Kammerchor und Kammerorchester von St. Martin ihr Konzert am Gedenktag Allerseelen am Samstag, 2. November, überschrieben. Die Freunde der Kirchenmusik wollen mit Werken der Gegenwart und Gregorianik das Spanungsfeld von Dunkelheit und Licht musikalisch darstellen. Die Veranstaltung in der Illertisser Stadtpfarrkirche steht unter der Leitung von Markus Hubert. Sie beginnt um 20 Uhr.

Die Feiertage Allerheiligen und Allerseelen würden den Blick über den Tod hinaus richten, sagt Hubert. „Die Musik kann helfen, diesen Blick zu weiten“. „Lux aeterna“ ist der Titel einer Komposition des 1943 geborenen US-amerikanischen Komponisten Morten Lauridsen. Das mehrteilige, besinnlich-meditative Opus für Chor und Orchester orientiert sich an liturgischen Texten aus der Totenmesse. Es ist das Hauptwerk des Abends, dem sich weitere Musik zur Licht-Thematik anschließt.

Lux Aeterna: Das steht alles auf dem Programm

Mit „Fratres“ von Arvo Paert, 1935 in Estland geboren, ist ein Komponist der sogenannten Neuen Einfachheit zu hören. In seiner religiös motivierten Musik strebt er nach einem Ideal, das die spirituelle Botschaft unterstützen soll. Ihm schließt sich Karl Jenkins „Palladio“, ein Concerto grosso in drei Sätzen für Streichorchester, an. Der 1944 geborene walisische Komponist benannte sein Werk nach Andrea Palladio, einem auf Harmonie und Ordnung ausgerichteten Architekten der Renaissance. Des Weiteren wird gregorianische Musik – ebenfalls aus dem Bereich Totenmesse – zu hören sein. Sowie „Immortal Bach“ von Knut Nystedt (1915 bis 2014) oder „Gabriels Oboe“ von Ennio Morricone (geboren 1928).

Karten gibt es in Illertissen bei Buch und Musik unter der Telefonnummer 07303/928464, im Pfarrbüro unter 07303/901790 und an der Abendkasse.