00:32 Uhr

Kosten für neue Hecke schüren Unmut

Rechnungsprüfer hinterfragen in Babenhausen Ausgaben für Pflanzungen. Es geht um 6900 Euro – zu viel?

Bei dieser Zahl wollten sie es denn doch im Detail wissen: Informationsbedarf hatten die Mitglieder des Babenhauser Rechnungsprüfungsausschusses wegen einer Summe von 6900 Euro. Die soll für die Pflanzung einer 65 Meter langen Hecke entlang der Hofbrühlstraße ausgegeben worden sein. Nun herrschten Zweifel, ob das Anlegen solch großer Pflanzen – mit einer Höhe von 1,25 bis 1,5 Metern – gerechtfertigt sei. Und es kam die Frage auf, warum die Kosten in Höhe von knapp 7000 Euro nicht von der ausführenden Baufirma zu tragen seien.

Bürgermeister Otto Göppel (CSU) hatte eine Begründung parat: Die Hofbrühlstraße habe im Rahmen von Sanierungsarbeiten erhöht werden müssen. Eine Folge davon seien neue Gartenmauern gewesen. Die Hecke sei zwar ausgelagert worden. Allerdings habe man vor dem Wiedereinpflanzen festgestellt, dass die Pflanze die Prozedur nicht überlebt hat. Das zog weitere Kritik aus dem Marktratsgremium nach sich.

Laut Beatrix Käßmeyer (CSU) sei das Schicksal der Hecke schon vorab zu erkennen gewesen: Die Pflanze sei bereits „sehr dürr gewesen“. Sie habe nicht verstanden, warum es zu der Umpflanzaktion gekommen ist, sagte Käßmeyer.

Da die Aktion in der Ausschreibung nicht berücksichtigt worden sei, habe der Markt laut Göppel die Kosten dafür zu tragen. So etwas sollte zwar nicht passieren, sei aber geschehen. In Zukunft wolle man genauer darauf achten.

Rat Josef Deggendorfer (Freie Wähler) kritisierte, dass der Markt zweimal zur Kasse gebeten wurde – einmal für die Umpflanzaktion und einmal für den Kauf der neuen Pflanzen. Laut Bauhofleiter Reinhard Liedel habe die ausführende Firma für die Umsetzung keine Extrakosten in Rechnung gestellt.

Dieter Miller (Freie Wähler) gab Käßmeyer in Bezug auf den ursprünglichen Heckenzustand recht. Zudem sei die marode Mauer nach seinen Beobachtungen durch riesige Betonteile und eine aufwendige Schalung im Kurvenbereich ersetzt worden. Dazu wollte er wissen, wer diese Zusatzkosten bezahlt. Nach Angaben von Bauhofleiter Liedel wurde nur der höherwertige Beton in Rechnung gestellt, nicht aber die Kosten für die Betonfertigteile in dieser Größenordnung.

Einigkeit herrschte am Ratstisch letztlich darüber, dass man Sanierungsmaßnahmen und deren Ausschreibungen künftig auch auf kleinere Posten genau abklopfen müsse. (fs)