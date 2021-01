vor 49 Min.

Kostenlose FFP2-Masken: So läuft die Verteilung im Landkreis Neu-Ulm

Die ersten Masken sind schon verteilt worden, Schulen sind diese Woche dran. Auch pflegende Angehörige werden ab der kommenden Woche mit FFP2-Masken versorgt.

Die Maskenverteilung im Landkreis Neu-Ulm läuft. Seit Montag, 18. Januar, müssen in Bayern im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) FFP2- oder gleichwertige Masken getragen werden. Ebenso müssen Kunden beim Einkaufen jetzt zur FFP2-Maske greifen. Dies gilt für Personen ab ihrem 15. Geburtstag. Für besonders bedürftige Personen stellt der Freistaat Bayern zunächst FFP2-Masken zur Verfügung. So sollen Personen ab 15 Jahren zunächst fünf dieser Masken erhalten. Dazu gehören

Empfänger von Grundsicherungsleistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt)

Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Obdachlose

Nutzer von Tafelläden

Teilweise sind diese Masken bereits Ende der vergangenen Woche verteilt worden, zum Beispiel in Illertissen. Wer berechtigt ist, erhält vom Jobcenter oder vom Fachbereich Soziales des Landratsamts in den nächsten Tagen ein Schreiben. Dies muss als Nachweis bei der Abholung der Masken bei der jeweiligen Kommune vorgezeigt werden. Personen, die einen Tafelladenausweis haben, sind gebeten, diesen ebenfalls mitzubringen. Rund 26.000 Masken werden ausgegeben, heißt es aus dem Landratsamt Neu-Ulm.

FFP2-Masken für pflegende Angehörige: Das müssen Berechtigte wissen

Ein weiteres Kontingent an FFP2-Masken sieht der Freistaat Bayern für pflegende Angehörige vor. Ab Montag, 25. Januar, kann jede Hauptpflegeperson drei Schutzmasken bei ihrer Kommune abholen. Als Nachweis reicht es aus, ein Schreiben der Pflegekasse vorzuzeigen, aus dem der Pflegegrad der Person hervorgeht, die betreut wird. Hier sind ca. 13.500 Masken vorgesehen.

THW übernimmt die Verteilung der FFP2-Masken

Den Transport der Masken vom Freistaat in den Landkreis Neu-Ulm hat das Technische Hilfswerk (THW) übernommen. Das Landratsamt kümmert sich aktuell um die Weiterverteilung an seine Landkreiskommunen. In der jeweiligen Kommune können dann die berechtigten Personen ihre Masken abholen.

Weiterverteilung der FFP2-Masken an die Kommunen: Mitarbeiter im Landratsamt beim Beladen des Wagens mit den Masken, welche an die Kommunen ausgefahren wurden. Bild: Kerstin Weidner/Landratsamt

„Es ist dringend geboten, bedürftigen Personen und Pflegenden Masken kostenfrei zu überlassen. Es geht uns um eine schnelle Verteilung und möglichst einfache Ausgabe“, sagt Landrat Thorsten Freudenberger. „Für das gute Zusammenwirken danke ich unseren Landkreiskommunen. Hier zeigt sich einmal mehr, dass wir mit Gemeinsinn gut durch die Krise kommen und Herausforderungen auch kurzfristig gut bewältigen. Außerdem ein ganz großes Dankeschön an alle Beteiligten sowie Helferinnen und Helfer, welche die Aktion möglich gemacht haben.“

Schulen im Landkreis Neu-Ulm haben FFP2-Masken bekommen

Auch die Schulen haben diese Woche eine Lieferung an FFP2-Masken vom Freistaat bekommen. Rund 6000 Masken hat das Schulamt portioniert und das Landratsamt hat die Verteilung an die Schulen übernommen. Damit erhält jede Schule einen Vorrat für besondere Situationen, wodurch ein besserer Schutz des Personals gewährleistet wird. Aktuell werden die Masken an vielen Schulen in der Notbetreuung eingesetzt. (az)

